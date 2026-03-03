Rollenspiel-Meilenstein aus 1981 im Switch-Remake: Legendäres D&D-Abenteuer ist zurück!

Dieser Klassiker hat die Geschichte der Computer-Rollenspiele für lange Zeit geprägt.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein Fantasy-Abenteuer der alten Schule günstig im Angebot schnappen: Das Switch-Remake eines auf Dungeons & Dragons basierenden Rollenspiel-Klassikers aus dem Jahr 1981 bekommt ihr dort gerade stark reduziert im Sonderangebot, einen besseren Preis als hier findet ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis kann sich also jederzeit ändern. Falls ihr Lust habt, noch mehr Rollenspiel-Klassiker als Switch-Remake zu erleben, haben wir hier noch ein paar weitere Tipps für euch:

Rollenspiel-Urgestein in moderner Gestalt: Das bietet das Switch-Remake!

Das Remake blendet auf Wunsch ein, wie der Rollenspiel-Klassiker im Original ausgesehen hat, wie auf diesem Bild rechts unten in der Ecke.

Wir sprechen hier von nichts Geringerem als Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, einem der Urgesteine unter den Computer-Rollenspielen, das das Genre jahrzehntelang prägte – auch deswegen, weil die Reihe noch zwanzig Jahre lang lief, bis Wizardry 8 aus dem Jahr 2001. Beim ersten Teil war der Bildschirm damals noch größtenteils mit Text gefüllt, nur links oben im Eck gab es ein kleines Fenster mit simpelster Grafik in Schwarz-Weiß.

Es gibt also kaum ein Spiel, bei dem sich eine Modernisierung so sehr lohnt wie bei diesem, und das Remake bietet glücklicherweise eine Runderneuerung: Nun erforscht ihr den finsteren Dungeon in moderner 3D-Grafik aus der First-Person-Perspektive, mit neuer Benutzeroberfläche und komfortabler Steuerung. Ansonsten bleibt die Neuauflage dem Original aber möglichst treu, ihr könnt euch auf Wunsch sogar den alten Bildschirm einblenden lassen und habt so stets den direkten Vergleich.

Hinter Wizardry steht ein komplexes Rollenspiel-System, das lose auf Dungeons & Dragons basiert, ohne die Regeln komplett umzusetzen.

Spielerisch ist und bleibt Wizardy ein Dungeon Crawler alter Schule: Trotz Egoperspektive seid ihr stets mit einer Gruppe von Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Charakterklassen unterwegs, die sich durch die engen, mit Monstern gefüllten Gänge eines labyrinthischen Dungeons kämpft: Die Gefechte laufen dabei ganz klassisch rundenbasiert ab und basieren wie das Klassensystem auf Dungeons & Dragons, wobei sich Wizardry nur lose an dem Vorbild orientiert und das Regelwerk nicht treu umsetzt.

Insgesamt bekommt man beim Spielen des Wizardry-Remakes allen Modernisierungen zum Trotz noch immer das Gefühl, ein wunderbar altmodisches Rollenspiel zu spielen und ein Stück weit in die Videospielgeschichte abzutauchen, aber eben ohne die offensichtlichen Schwächen des Originals. Wenn ihr mal wieder Lust auf einen traditionellen Dungeon Crawler habt oder vielleicht sogar zum ersten Mal in dieses Genre eintauchen wollt, lohnt sich das Nachholen auf jeden Fall.