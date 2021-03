Amazon hat heute seine Osterangebote gestartet. Während viele Deals die ganze Aktion hindurch bis zum 31. März laufen, sind andere nur einen Tag oder sogar nur ein paar Stunden lang gültig. Zu den heutigen Tagesangeboten, die pünktlich um Mitternacht enden, gehört auch der 4K-Fernseher Hisense U8QF, den es in den Größen 55 und 65 Zoll günstiger gibt. Die 55-Zoll-Version kostet 799 Euro, die 65-Zoll-Variante 999 Euro. In beiden Fällen ist Amazon laut Vergleichsplattformen derzeit der günstigste Anbieter, vor allem beim größeren Modell mit einem deutlichen Abstand.

Hisense U8QF (4K, 120 Hz, 55 oder 65 Zoll) ab 799 Euro bei Amazon

Was bietet der Hisense U8QF?

Der Hisense U8QF ist ein 4K-Fernseher der oberen Mittelklasse, der gute Bildqualität bietet. Wie Samsungs High-End-Modelle verfügt er über eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und ein QLED-Display, das für bessere Farbwiedergabe sorgt. Außerdem besitzt er Full Array Local Dimming. Der Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst werden. Beeindruckend ist zudem die Spitzenhelligkeit von rund 1.000 cd/m2. Das ist ungefähr das drei- bis vierfache des Wertes, den Low-Budget-TVs erreichen.

Als Gaming-Fernseher macht der Hisense U8QF eine recht gute, aber keine überragende Figur. Der Input Lag ist mit 17 ms bei 60 Hz ziemlich niedrig und kann bei 120 Hz noch niedriger ausfallen. Allerdings bietet der Fernseher kein HDMI 2.1. Wenn ihr also in 4K spielt, bleibt ihr auf 60 Hz beschränkt.

Der U8QF verwendet Hisenses hauseigenes Betriebssystem VIDAA U4.0, das alle großen Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, DAZN oder Youtube unterstützt. Komplizierter wird es bei weniger weit verbreiteten Apps wie jener des Anime-Streamingdienstes Crunchyroll. Hier muss man eventuell auf den soliden Browser ausweichen oder eben ein externes Gerät wie die PS4 verwenden.

Weitere Osterangebote bei Amazon

Amazon hat natürlich noch eine ganze Menge weitere Angebote aus den verschiedensten Bereichen gestartet. Neben Smartphones, Laptops, Kopfhörern und Blu-rays gibt es auch eine Menge Spiele für PS4, Xbox One und Series sowie Nintendo Switch günstiger. Die Übersicht findet ihr hier:

