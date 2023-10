Amazon Prime Day: Diese 5 Brettspiel-Angebote lohnen sich besonders

Ich habe mal wieder ein paar Brettspiel-Empfehlungen für euch.

Brettspiele sind nach wie vor noch im Trend. Die Corona-Pandemie hat den analogen Spielen einen Boost beschert, der immer noch anhält. Bei den vielen Neuerscheinungen und alten Klassikern den Überblick zu behalten fällt aus eigener Erfahrung schwer – immerhin kommen jedes Jahr hunderte neuer Titel raus.

Eine perfekte Gelegenheit, um neue Brettspiele kennenzulernen sind Angebotsaktionen – wie aktuell der Amazon Prime Day. Hier sind nämlich etliche Spiele im Angebot, viele zu wirklich guten Preisen. Ich habe die Angebotsliste mal gescannt und spreche in diesem Artikel fünf persönliche Empfehlungen für Spiele aus, die sich meiner Meinung nach besonders lohnen. Auch unabhängig von den sehr guten Angebotspreisen übrigens.

Wichtiger Hinweis: Es handelt sich hauptsächlich um Tipps für Spiele für die ganze Familie, Vielspieler-Titel lasse ich bewusst außen vor. Außerdem sei noch einmal erwähnt, dass es sich um subjektive Empfehlungen handelt, die Spiele müssen euch also nicht zwangsläufig gefallen.

Kingdomino

Verlag: Pegasus

Pegasus Spielerzahl: 2-4

2-4 Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Ab 8 Jahren Spielzeit: ca. 30 Minuten

Kingdomino ist zwar schon etwas älter, hat aber nichts von seiner simplen Genialität verloren, die ihm unter anderem auch den renommierten "Spiel des Jahres"-Preis im Jahr 2017 einbrachten. Mithilfe von auf Dominosteinen abgebildeten Landschaften wie Wäldern, Seen oder Kornfeldern versucht ihr, möglichst große zusammenhängende Gebiete aneinanderzulegen.

Die Steine sind dabei nummeriert – je höher die Zahl desto besser das Plättchen, immer vier werden für die Auswahl der nächsten Runde bereit gelegt. Die Zugreihenfolge der Spieler ist dann raffiniert gelöst, wer sich für die besten Plättchen einer Runde entscheidet, darf in der nächsten Runde erst zuletzt auswählen. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt.

Simpel und genial, so hatte ich Kingdomino schon in meiner Empfehlungsliste 2017 beschrieben. An dieser Einschätzung hat sich nichts geändert, im Gegenteil. Auch bei uns kommt das Spiel regelmäßig für ein paar Partien auf den Tisch. Die simplen Mechaniken machen den Titel vor allem für Einsteiger*innen interessant.

Dog Deluxe

Verlag: Schmidt Spiele

Schmidt Spiele Spielerzahl: 2-6

2-6 Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Ab 8 Jahren Spielzeit: ca. 30-45 Minuten Minuten

Mensch ärgere dich nicht (kurz MÄDN) ist euch zu öde? Dann ist Dog genau der nächste richtige Schritt für euch. Das Spielprinzip ist hier ähnlich, denn ihr versucht, eure Figuren einmal um das Spielbrett herum ins Häuschen zu ziehen. Im Vergleich zu MÄDN gibt es aber gravierende Unterschiede. Denn hier spielen immer zwei Spieler*innen im Team, gezogen wird zudem mithilfe von Karten – nicht mit Würfeln. Das macht die Partien deutlich taktischer und interessanter

Dog gilt deshalb als das "bessere MÄDN" und dieser Einschätzung kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Gerade der Teamfaktor macht des Spiel meiner Meinung nach deutlich reizvoller, setzt aber natürlich auch voraus, dass man entsprechend viele Personen am Spieletisch versammeln kann. Die Deluxe-Ausgabe kommt mit einem wertigeren Brett und Holzfiguren, es gibt das Spiel aber auch in einfacher ausgestatteten Varianten.

Die Maulwurf Company

Verlag: Ravensburger

Ravensburger Spielerzahl: 2-4

2-4 Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Ab 8 Jahren Spielzeit: ca. 30 Minuten

In Die Maulwurf Company übernehmt ihr die Rolle eines Maulwurf-Teams, das sich durch mehrere Erdschichten buddeln muss, um am Ende die goldene Schaufel zu gewinnen. Durch das Umdrehen von Bewegungsplättchen zieht ihr über die oberste Schicht und versucht, genau in einem der Löcher zu landen, von denen es natürlich deutlich weniger als teilnehmende Maulwürfe gibt. Sind alle besetzt, wird die Schicht entfernt und es geht auf einer kleineren Schicht mit weniger Löchern weiter. Wer in der untersten Erdschicht ins allerletzte Loch zieht, entscheidet die Partie für sich.

Dieser Titel ist einer der großen Klassiker des Ravensburger Verlages. Ich lernte die Maulwurf Company als Kind kennen und habe es erst neulich wieder für mich entdeckt. Die Partien sind schnell, spannend bis zum Schluss und erfordern eine gute Beobachtungsgabe. Ein spaßiges Wettrenen also für die ganze Familie.

Catch the Moon

Verlag: Kosmos

Kosmos Spielerzahl: 1-6

1-6 Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Ab 8 Jahren Spielzeit: ca. 20 Minuten

Zugegeben, ein richtiges Brett gibt es bei Catch the Moon nicht, dafür aber eine Wolke und viele kleine Leitern. Und die gilt es, in diesem Geschicklichkeitsspiel möglichst ohne Unfälle zu platzieren. Ein Würfel zeigt an, wie die Leitern auf der Konstruktion angebracht werden müssen. Geht das schief, muss man sich einen Tropfen nehmen. Wer am Ende des Spiels die wenigsten davon hat, ist Sieger*in.

Ich mag Geschicklichkeitsspiele sehr gerne und dieses hier ist ein meiner Meinung nach besonders familientaugliches Exemplar. Es macht einfach Spaß, die Leitern geschickt zu platzieren und sich insgeheim zu freuen, wenn es bei einem der Mitspielenden schiefgeht. Wem die Gegeneinander-Variante nicht gefällt, kann auf Wunsch auch kooperativ loslegen. Dann basteln alle gemeinsam an einer möglichst stabilen Leiterkonstruktion.

Jamaica

Verlag: Space Cowboys

Space Cowboys Spielerzahl: 2-6

2-6 Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Ab 8 Jahren Spielzeit: ca. 45 Minuten

Und noch ein Rennspiel, allerdings nicht mit Maulwurf- sondern mit Piratenthema. Als einer von mehreren Seeräuberkapitän*innen liefern wir uns ein Segelrennen rund um die Insel Jamaica und steuern dies über Karten und Würfel. Es ist zwar möglich, sofort mit voller Fahrt durchs Ziel zu rauschen, zu empfehlen ist es allerdings nicht. Denn auch der eigene Goldvorrat spielt beim Ende des Spiels eine Rolle, es lohnt sich also, hier und da auch mal einen Umweg zu nehmen, um Schätze zu plündern. Und gekämpft wird hier übrigens auch.

Jamaica vereint vieles, was ich an Brettspielen schätze: Tolles Spielmaterial, eine schöne Optik, viel Interaktivität und dadurch auch Emotionen am Tisch. Wen das Piratenthema also nicht abschreckt und öfter mal eine größere Runde an den Tisch bekommt – da macht Jamaica nämlich am meisten Laune – sollte sich den Titel von den Space Cowboys unbedingt mal anschauen!

Wenn ihr mehr Brettspiel-Tipps sucht, stöbert gerne in meinen Empfehlungslisten!

Tobias Veltin Die GamePro begleitet Tobi schon über die Hälfte seines Lebens. Als Leser von der ersten Ausgabe an absolvierte er zunächst im Jahr 2006 während seines Studiums ein halbjähriges Praktikum, bevor er Anfang 2009 fest zum Team stieß – und es dort bislang auch ausgehalten hat. Wenn er sich mal nicht mit Videospielen beschäftigt, frönt Tobi seiner Brettspiel-(Sammel)Leidenschaft oder verbringt Zeit mit seinen beiden Töchtern, von denen er mindestens eine zur zukünftigen Halo-Weltmeisterin machen will. Mit der gleichnamigen Biermarke hat Tobi übrigens nichts zu tun. Leider.

Wie steht ihr zu Brettspielen? Spielt ihr überhaupt welche oder lassen sie euch komplett kalt? Und falls ersteres, welche Titel könnt ihr empfehlen? Ich freue mich auf eure Kommentare!