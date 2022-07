Amazon Prime Day: Fire TV Cube jetzt zum absoluten Bestpreis im Angebot

In den frühen Angeboten zum Amazon Prime Day 2022 gibt es jetzt den Amazon Fire TV Cube zum sehr günstigen Preis von 54,99€ und somit für nicht mal die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung von 119,99€. Das letzte Mal, als es den Fire TV Cube bei Amazon im Angebot gab, war er mit 69,99€ noch deutlich teurer. Noch günstiger als aktuell war er laut Vergleichsplattformen überhaupt noch nie zu bekommen.

Der Deal läuft laut Shopseite noch fünf Tage und gilt wie alle Angebote zum Prime Day exklusiv für Prime-Mitglieder. Falls euch 54,99€ noch zu viel sind, könnt ihr euch den Fire TV Cube auch generalüberholt und zertifiziert für 50,99€ holen. Angesichts des geringen Preisunterschieds würden wir aber eher zur Neuware greifen. Falls es euch jedoch gar nicht günstig genug sein kann, sind der Amazon Fire TV Stick und der Fire TV Stick Lite eine echte Alternative. Diese bekommt ihr generalüberholt für 17,99€ beziehungsweise für 12,99€:

Als Neuware gibt es die Amazon Fire TV Sticks bislang noch nicht im Angebot. Vielleicht müssen wir hierfür noch bis zum Prime Day warten, der am 12. und 13. Juli stattfindet.

Mehr zum Thema Amazon Prime Day: Wann, wie und welche Angebote wird es geben? [Anzeige]

Das bietet der Amazon Fire TV Cube

Mehr Leistung: Wie die Amazon Fire TV Sticks dient der TV Cube in erster Linie dazu, dass ihr an eurem Fernseher Apps und Funktionien nutzen könnt, die dieser nicht von sich aus unterstützt. Im Gegensatz zum normalen Fire TV Stick, der nur Auflösungen bis 1080p unterstützt, bietet er 4K-Auflösung. Selbst im Vergleich zum Fire TV Stick 4K und 4K Max verfügt der Fire TV Cube über den weitaus leistungsfähigeren Prozessor, was sich auf die Performance von Apps auswirkt.

Integrierte Lautsprecher für Alexa: Außerdem könnt ihr den Fire TV Cube durch integrierte Lautsprecher und Alexa-Unterstützung wie einen Amazon Echo-Lautsprecher verwenden. Zwar bieten auch die normalen Fire TV Sticks Alexa-Sprachsteuerung. Bei diesen funktioniert sie aber nur, solange ihr einen Knopf auf der Fernbedienung drückt und der Fernseher angeschaltet ist, da Alexa die Lautsprechers des TVs benutzen muss. Der Fire TV Cube lässt sich zudem zur Steuerung vieler kompatibler Smart-Home-Geräte verwenden.