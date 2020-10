Im Amazon Prime Day gibt es jetzt 12 Monate PlayStation Now für 41,99 Euro statt 59,99 Euro im Angebot. Auf den Monat gerechnet bezahlt ihr damit nur noch 3,50 Euro. Der Preis des normalen Monatsabos hingegen beträgt weiterhin 9,99 Euro. Auf der Produktseite bei Amazon seht ihr beim Jahresabo noch den normalen Preis von 59,99 Euro. Der Rabatt wird an der Kasse einberechnet, aber nur, wenn ihr eine Prime-Mitgliedschaft habt.

Was bietet PlayStation Now?

PS Now kann man bis zu einem gewissen Grad als Sonys Gegenstück zum Xbox Game Pass betrachten. Es handelt sich um einen Abo-Service, mit dem ihr freien Zugriff auf über 600 Spiele bekommt. Bei gut der Hälfte davon handelt es sich um PS4-Spiele, der Rest stammt von der PS3 und PS2. Die PS3- und PS2-Titel lassen sich lediglich per Stream spielen, die PS4-Spiele dürft ihr auch auf eure PS4-Konsole herunterladen und offline spielen. Auch am PC ist PS Now nutzbar, dort aber nur per Stream.

Während beim Game Pass First-Party-Spiele direkt zum Release verfügbar sind, dauert es bei PS Now oft eine Weile, bis man die großen Exclusives spielen kann. Außerdem sind diese meist nur zeitlich begrenzt verfügbar. Trotzdem sind stets ein paar große Titel dabei, aktuell zum Beispiel Days Gone, Final Fantasy XV und Resident Evil 7. Auch GreedFall, DeadCells und Trine 4 sind mehr als nur einen Blick wert.

Mehr über PlayStation Now und was der Service im Vergleich zur Konkurrenz bietet erfahrt ihr in unserem Vergleich der Abo-Dienste:

Weitere Angebote im Amazon Prime Day

Am Amazon Prime Day gibt es für Abonnenten jede Menge Sonderangebote aus den verschiedensten Bereichen. Die Aktion läuft den ganzen 13. und 14. Oktober hindurch, manche Deals sind aber nur kurz verfügbar. Wir haben euch eine Übersicht über die bisherigen Highlights des Prime Day zusammengestellt. Wer selbst die Angebote durchstöbern möchte, kommt hier zur Übersichtsseite von Amazon:

