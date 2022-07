Prime Day: Diese PS4- & PS5-Spiele unter 20€ solltet ihr nicht verpassen

Zum Amazon Prime Day gibt es neben 4K-Fernsehern, Smartphones und Gaming-Zubehör natürlich auch viele Spiele für Prime-Mitglieder günstiger. Gerade für PS4 und PS5 findet ihr auch für unter 20€ noch einige interessante Titel, die zu diesem Preis auf jeden Fall einen Blick wert sind, sofern ihr sie bisher verpasst habt. Hier stellen wir euch die Highlights vor:

Marvel’s Spider-Man

Das Highlight unter den PS4-Spielen im Prime Day ist sicherlich Marvel’s Spider-Man, das ihr schon für sehr günstige 9,99€ bekommt. Das Open-World-Superheldenspiel überzeugt vor allem auf der Gameplay-Ebene. Nie zuvor hat es sich so gut angefühlt, sich von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer zu schwingen. Noch dazu bietet das PlayStation-Exklusivspiel spektakuläre Kämpfe mit zahlreichen Spezialfertigkeiten. Daneben kann es vor allem in seinen Story-Missionen mit einer aufwendigen Inszenierung glänzen. Dass es uns auch viele der typische Open-World-Fleißaufgaben serviert, trübt den Gesamteindruck nicht wesentlich.

Life is Strange: True Colors

Das im letzten September zum Preis von 59,99€ veröffentlichte Life is Strange: True Colors könnt ihr in der PS5-Version für sehr günstige 19,66€ bekommen. Das Adventure lässt euch in die Rolle von Alex Chen schlüpfen, die über eine übernatürliche Fähigkeit verfügt: Sie kann die Gefühle von Menschen als farbige Auren sehen und sogar bis zu einem gewissen Grad ihre Gedanken lesen. Diese Fähigkeiten setzt sie ein, um den mysteriösen Tod ihres Bruders aufzuklären. Übrigens könnt ihr auch den Vorgänger Life is Strange 2 günstiger bekommen, hier zahlt ihr 12,44€ für die PS4-Version.

The Witcher 3: Game of The Year Edition

The Witcher 3 sollten eigentlich alle, die sich für Open-World-Rollenspiele interessieren, längst besitzen. Sollte das düstere Action-RPG aber tatsächlich aus seltsamen Gründen an euch vorbeigegangen sein, sei es euch hiermit noch einmal ausdrücklich ans Herz gelegt. Immerhin gilt Witcher 3 bis heute als Maßstab seines Genres, was neben dem gelungenen Gameplay und der damals tollen Technik vor allem an den spannenden Geschichten liegt, die es erzählt. Mit der Game of the Year Edition bekommt ihr noch zwei umfangreiche Erweiterungen obendrauf, was die ohnehin schon gewaltige Spielzeit nochmal um ein paar Dutzend Stunden verlängert.

Red Dead Redemption 2

Auch Read Dead Redemption 2 ist einer der ganz großen Hits der PS4-Generation und ein Muss für alle Open-World- und Western-Fans. Wir spielen ein Mitglied einer der letzten Outlaw-Banden und erleben dabei nicht nur die aufregenden, actiongeladenen Momente wie Schießereien und Raubüberfälle, sondern auch viele ruhigere Szenen in malerischen Landschaften, während denen wir die erstaunlich komplexen Charaktere näher kennenlernen. Bei der Story muss sich Red Dead Redemption 2 vor keinem Western-Epos verstecken, seinen hervorragenden Ruf verdankt es aber wohl in erster Linie seiner riesigen und dennoch detaillierten und authentisch wirkenden Spielwelt.

Mafia Definitive Edition & Trilogy

Das erste Mafia ist einer der großen Klassiker der Open-World-Actionspiele und war seinerzeit der größte Konkurrent von GTA 3. Die technisch runderneuerte Definitive Edition lohnt sich nicht nur für alte Fans, sondern auch für Neulinge, und zwar sowohl aufgrund seiner atmosphärischen, in den 1930ern angesiedelten Spielwelt als auch deshalb, weil es vieles anders macht als moderne Open-World-Spiele und den Fokus mehr auf Story als auf Sammelaufgaben legt. Für nur einen Euro mehr könnt ihr übrigens die Mafia Trilogy mit Mafia 2 und 3 bekommen, allerdings nur in der internationalen PEGI-Version ohne USK-Siegel.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Mit der Uncharted Legacy of Thieves Collection bekommt ihr Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy in einer für die PS5 technisch verbesserten Version. Uncharted 4 ist das krönende Finale der Geschichte rund um den Draufgänger Nathan Drake, das uns erneut auf der Suche nach einem geheimnisvollen, historischen Schatz um die halbe Welt schickt und durch eine spektakuläre Inszenierung der abwechslungsreichen Schauplätze punktet. Das Spin-off The Lost Legacy lässt uns im Vergleich dazu ein etwas kompakteres Abenteuer in Indien erleben. Hier spielen wir die bereits aus früheren Teilen der Reihe bekannten Abenteurerinnen Chloe Frazer und Nadine Ross.

Outriders

Outriders gilt zwar als Online-Koop-Shooter, braucht aber tatsächlich gar keinen Multiplayer, um sein Geld wert zu sein. Die Story-Kampagne bietet schließlich mit 30 bis 40 Stunden Spielzeit genügend Inhalt und lässt sich problemlos auch allein bestreiten. Die motivierende Beutejagd funktioniert auch solo bestens, zumal ihr den Schwierigkeitsgrad hochstellen und damit stärkere Monster und zugleich bessere Beute freischalten könnt. Auch die komplexe Charakterentwicklung und die verschiedenen Klassen sorgen für Langzeitmotivation. Die Story rund um einen fernen Planeten, auf dem die Menschheit eine neue Heimat finden wollte, ist nett, aber nicht der Selling Point des Third Person Shooters.

Hades (PS5)

Besonders groß ist der Rabatt bei der PS5-Version von Hades zwar nicht, aber dafür handelt es sich immerhin um eines der besten Indie-Spiele der letzten Jahre. Das Action-Roguelike versetzt uns in die griechische Mythologie: Als Sohn des Gottes Hades versuchen wir, unserem Vater zu entkommen und die Unterwelt zu verlassen. Dazu müssen wir uns aus der Top-Down durch bis zu einem gewissen Grad zufallsgenerierte Levels voller Monster metzeln, gegen die wir eine reiche Auswahl an Götterkräften einsetzen. Nach dem Tod müssen wir zwar von vorn anfangen, schalten aber nicht nur neue Waffen und Fähigkeiten, sondern auch Story-Schnipsel frei.

Weitere PS4- & PS5-Spiele im Angebot

Daneben gibt es zum Prime Day natürlich noch viele weitere PS4- & PS5-Spiele im Angebot, darunter auch einige für etwas mehr als 20€, beispielsweise das PlayStation-exklusive Kena: Bridge of Spirits in der Deluxe Edition. Die Übersicht über die Deals gibt es hier:

