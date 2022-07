DualSense & PSVR: Die besten Prime Day Angebote für PS4 & PS5

Falls ihr Amazon Prime abonniert habt, könnt ihr jetzt zum Prime Day tausende Angebote aus allen Bereichen günstiger bekommen, darunter natürlich auch so einige Gaming-Deals. Im Bereich der PlayStation-Hardware gibt es zum Beispiel den Sony DualSense PS5-Controller und das PlayStation VR Headset günstiger. Den Controller bekommt ihr in Weiß oder in Nova Pink für 49,97€ beziehungsweise 49,99€:

PSVR bekommt ihr für 199€, und zwar im Starter Pack, das neben dem Headset auch die Playstation-Camera und die Minispielesammlung VR Worlds als Download-Code enthält. VR Worlds bietet fünf Spiele, darunter das Gangster-Abenteuer The London Heist, in dem ihr einen Banküberfall und die anschließende Flucht spielt, und Ocean Descent, in dem ihr tief im Meer die Bekanntschaft eines Hais macht. In dem Bundle ist auch der Adapter enthalten, den ihr braucht, um die eigentlich für PS4 gedachte Kamera an der PS5 nutzen zu können.

Sowohl das PSVR-Headset als auch den DualSense Controller gibt es derzeit nirgendwo günstiger, beim PSVR Starter Pack ist MediaMarkt allerdings mitgezogen und genauso günstig wie Amazon. Wie die meisten Deals zum Amazon Prime Day gelten auch diese beiden Angebote zumindest theoretisch den ganzen 12. und 13. Juli, in der Praxis könnten sie aber natürlich schon früher ausverkauft sein.

Weitere Angebote für PS4 & PS5

Für alle, die eine PS5 besitzen, ist zudem auch noch die SSD WD Black SN850 interessant, mit der ihr den Speicher eurer Konsole für 124€ um 1 TB erweitern könnt. Es handelt sich dabei um die Version mit PS5-kompatiblem Kühlkörper. Laut Vergleichsplattformen war dieses Modell noch nie so günstig zu bekommen. Weitere Prime-Day-Angebote rund um PS4 und PS5, darunter auch Spiele wie Marvel’s Spider-Man für 9,99€ oder Uncharted: Legacy of Thieves für 19,99€, findet ihr hier:

Mehr vom Amazon Prime Day 2022

Daneben gibt es natürlich noch viele weitere günstige Angebote zum Amazon Prime Day, beispielsweise 4K-Fernseher, Smartphones und weitere Spiele für PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch. Wir haben euch bereits einige Highlights herausgesucht, ihr findet sie auf unserer GamePro-Übersichtsseite zum Prime Day. Den Überblick über die gesamte riesige Auswahl an Angeboten bekommt ihr hier: