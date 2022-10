Amazon Prime Day: Sichert euch ab Mitternacht tausende günstige Angebote

In einigen Stunden, nämlich pünktlich um Mitternacht, startet der zweite Amazon Prime Day 2022. Für 48 Stunden wird es tausende günstige Sonderangebote aus den verschiedensten Produktkategorien exklusiv für Prime-Mitglieder geben. Natürlich werden wir euch in den kommenden Tagen auf dem Laufenden halten und euch die besten Deals vorstellen. Da an Prime Days die besten Deals aber erfahrungsgemäß schnell ausverkauft sein können, ist es sinnvoll, direkt zu Start der Aktion schon mal vorbeizuschauen. Aktuell findet ihr hier Amazons Übersichtsseite zur Aktion:

Frühe Prime Day Angebote: Was ihr jetzt schon bekommt

In den letzten Tagen hat Amazon bereits einige frühe Angebote gestartet. Unter diesen befinden sich neben Amazon-Eigenmarken wie Fire TV Sticks und Echo-Lautsprechern auch Aktionen, durch die ihr Amazons Abodienste wie Music Unlimited und Audible monatelang kostenlos testen könnt. Die wichtigsten Infos zu diesen Highlight-Angeboten haben wir euch bereits in separaten Artikeln zusammengefasst:

Die Highlights: Auf welche Angebote ihr hoffen könnt

Welche Angebote es am Amazon Prime Day geben wird, können wir jetzt natürlich noch nicht sagen. Basierend auf unseren bisherigen Erfahrungen mit Prime Days können wir euch aber zumindest einige Produkte und Kategorien empfehlen, die ihr im Auge behalten solltet:

Gaming-Angebote

Wir hoffen zwar, dass es auch diesmal wieder einige reduzierte Spiele geben wird. In erster Linie ist der Amazon Prime Day aber eine gute Gelegenheit, um nach günstigem Gaming-Zubehör wie Headsets oder Controllern zu suchen. Beim letzten Prime Day im Juli waren zudem die beliebten PS5-SSDs Samsung 980 Pro und WD Black SN850 sehr günstig zu bekommen. Gute Deals mit Konsolen würden uns hingegen eher überraschen, wobei Angebote mit der Nintendo Switch OLED oder der Xbox Series S immerhin möglich wären. Sobald sie gestartet sind, werdet ihr die Gaming-Angebote voraussichtlich hier finden:

4K-Fernseher

In den letzten Jahren gab es an jedem Prime Day stets einige günstige 4K-Fernseher im Angebot. Falls ihr ein Modell wollt, das sowohl bei Filmen als auch beim Gaming hohe Qualität bietet, solltet ihr auf den LG OLED C27, LG OLED CS9 und LG OLED C1 aufpassen. Falls ihr hingegen lieber einen möglichst günstigen 4K-TV haben wollt, solltet ihr eher auf Modelle von Hisense oder auf die Amazon Fire TVs von Grundig und Xiaomi achten.

Filme und Serien auf DVD & Blu-ray

Falls ihr eure Sammlung an DVDs und Blu-Rays ausbauen wollt, dürfte der Amazon Prime Day ebenfalls eine gute Gelegenheit sein, denn in der Regel gibt es hier eine riesige Auswahl an Filmen und Serien im Angebot. Dabei werden übrigens zumeist auch Anime-Fans sehr gut bedient.

Smartphones & Zubehör

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es auch einige Smartphones im Angebot geben. Die Chance auf ein günstiges Apple iPhone halten wir dabei allerdings für eher gering. Wahrscheinlicher erscheint uns, dass es Smartphones von Samsung oder von Xiaomi zu guten Preisen geben könnte. Bei diesen Marken gab es auch an vergangenen Prime Days günstige Deals.