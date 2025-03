Amazon-Sale startet um Mitternacht: 4K-TVs, PS5 & Switch-Spiele – Auf diese Angebote hoffe ich besonders!

Ab Mitternacht könnt ihr bei Amazon hunderttausende Frühlingsangebote abstauben.

Bald ist es soweit: Um Mitternacht startet Amazon mit den Frühlingsangeboten einen gewaltigen Sale, der ähnlich wie der Prime Day hunderttausende Sonderangebote liefern soll. Anders als die stets im Sommer stattfindende Aktion sollen die Frühlings-Deals jedoch allen Kunden und nicht nur Prime-Mitgliedern offenstehen. Sobald es losgeht, findet ihr hier die Übersicht über die Angebote (einige frühe Deals laufen sogar jetzt schon):

Die Aktion läuft zwar bis zum 31. März, die besten Angebote sind bei großen Amazon-Sales jedoch gerne sehr schnell ausverkauft, was ganz besonders für den Gaming-Bereich gilt. Es kann sich deshalb lohnen, heute etwas länger wach zu bleiben und direkt um Mitternacht zuzuschlagen.

Sobald die Angebote gestartet sind, werde ich euch hier die Highlights heraussuchen. Bis dahin habe ich euch schon mal ein paar Produkte zusammengestellt, bei denen meine Hoffnung auf gute Deals besonders groß ist. Diese im Auge zu behalten, könnte sich für euch lohnen:

Amazon-Eigenmarken: Fire TV Stick, Echo & Kindle Reader

Es wäre schon eine Überraschung, wenn es die Amazon-Eigenmarken wie den Fire TV Stick in den Frühlingsangeboten nicht günstig gäbe, zumal die ersten Deals bereits gestartet sind.

Mit Sicherheit werden Amazon-Eigenmarken unter den Frühlingsangeboten sein. Fire Tablets gibt es teilweise sogar jetzt schon günstiger im Vorab-Deal. Die Chancen stehen gut, dass um Mitternacht auch der Amazon Fire TV Stick, die Echo Smart-Lautsprecher und die Kindle Reader dabei sein werden. Die reduzierten Eigenmarken findet ihr hier, sobald es losgeht:

Gaming-Deals: Konsolen und Spiele für PS5, Switch & Xbox

Über einen guten Deal mit der PS5 Pro würde ich mich persönlich am meisten freuen. Die Chancen stehen zumindest nicht ganz schlecht.

Mit welchen Deals wir im Gaming-Bereich rechnen können, ist schwer zu sagen. Es wäre zumindest gut möglich, dass Amazon endlich mal wieder für gute Preise bei der PS5 Pro oder der PS5 Slim sorgt. Schließlich war die PS5 auch letztes Jahr in den Osterangeboten dabei. Amazon könnte aber auch die Gelegenheit nutzen, um die Nintendo Switch OLED vor dem Release der Switch 2 noch schnell günstig loszuwerden. Es schadet deshalb nichts, diese Konsolen im Auge zu behalten:

Ziemlich sicher ist, dass es zumindest einige Spiele für PS5, Xbox Series und Nintendo Switch dabei sein werden. So war es bislang noch bei so ziemlich jedem großen Sale. Welche das sein werden, ist aber unmöglich vorherzusagen. Am besten werft ihr deshalb einen Blick auf die hier verlinkte Übersicht der Gaming-Deals, und zwar möglichst bald nach dem Start der Frühlingsangebote, denn Spiele sind meist besonders schnell ausverkauft:

4K-Fernseher von High End bis Low Budget

Wenn ihr euch einen neuen 4K-Fernseher wie den hier abgebildeten LG OLED C47 holen wollt, könnten die Amazon Frühlingsangebote eine gute Gelegenheit sein.

Egal ob Frühlingsangebote, Prime Day oder Black Friday: Die großen Amazon-Sales sind stets eine gute Gelegenheit, um günstige 4K-Fernseher abzustauben. Gerade stehen die Chancen auf Schnäppchen sogar besonders gut, weil bald die neuen Modelle auf den Markt kommen und es deshalb für Amazon an der Zeit wäre, die TVs aus 2024 aus dem Lager zu räumen.

Hier ein paar besonders beliebte 4K-Fernseher verschiedener Preisklassen, auf die ihr achten solltet. Da diese schon jetzt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, können sich Deals hier besonders lohnen:

Die Übersicht über die reduzierten 4K-Fernseher sowie weitere Technik-Schnäppchen vom Handy bis zum Bluetooth-Lautsprecher werdet ihr hier finden, sobald die Deals gestartet sind: