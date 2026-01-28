Amazon startet PS5-Angebote: Top-Spiele wie Assassin's Creed Shadows jetzt günstig!

Amazon hat diese Woche einige spannende Angebote für PS5 gestartet. Vor allem Spiele aus dem Hause Ubisoft könnt ihr jetzt günstig abstauben, darunter ein paar der ganz großen Open-World-Hits. Da Amazon mal wieder keine ordentliche Übersichtsseite erstellt hat, haben wir euch die Top-Deals unten aufgelistet. Viele der besten Angebote findet ihr aber wie üblich auch über Amazons PS5-Bestsellerliste:PS5-Spiele jetzt bei Amazon günstiger schnappen!
In vielen Fällen macht Amazon zwar keine offiziellen Angaben zur Dauer der Deals, die meisten der Ubisoft-Angebote sind allerdings noch bis zum 15. Februar gültig. Da die Spiele jedoch sehr viel früher vergriffen sein könnten, raten wir euch, besser nicht allzu lange zu warten.
Open-World-Hits zum Sparpreis: Das sind die besten PS5-Angebote bei Amazon!
Das große Highlight der aktuellen Amazon-Deals ist eigentlich Star Wars Outlaws für 13,99€. Das Angebot war allerdings kurz nach Start der Aktion bereits ausverkauft und ist seither immer mal wieder kurzzeitig verfügbar, wenn Amazon für Nachschub sorgt, aber auch schnell wieder weg. Falls ihr aktuell kein Glück haben solltet, kann es sich lohnen, es später noch einmal zu probieren.
Die anderen Deals sind zumindest bis jetzt deutlich besser verfügbar. Mit dabei ist mit Assassin's Creed Shadows auch Ubisofts größter Hit aus dem letzten Jahr, den ihr bei Amazon sogar ohne Aufpreis in der Limited Edition günstiger bekommt. Hier unsere Liste mit den aktuellen Top-Angeboten, zur besseren Orientierung haben wir den Rabatt im Vergleich zum normalen Preis der digitalen Version im PlayStation Store beigefügt:
- Assassin's Creed Shadows: 50% günstiger als im PS Store
- Assassin's Creed Valhalla: 67% günstiger als im PS Store
- Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes: 25% günstiger als im PS Store
- The Crew Motorfest: 75% günstiger als im PS Store
- Anno 117: Pax Romana: 33% günstiger als im PS Store
- Star Wars Outlaws: 83% günstiger als im PS Store
- Prince of Persia: The Lost Crown: 43% günstiger als im PS Store
- Ghost of Yotei: 32% günstiger als im PS Store
- Daemon X Machina: Titanic Scion: 46% günstiger als im PS Store
- Ninja Gaiden 4: 48% günstiger als im PS Store