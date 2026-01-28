Amazon startet PS5-Angebote: Top-Spiele wie Assassin's Creed Shadows jetzt günstig!

Bei Amazon könnt ihr gerade große Open-World-Hits für PS5 günstig abstauben. Zumindest Star Wars Outlaws dürfte allerdings schon bald vergriffen sein.

Amazon hat diese Woche einige spannende Angebote für PS5 gestartet. Vor allem Spiele aus dem Hause Ubisoft könnt ihr jetzt günstig abstauben, darunter ein paar der ganz großen Open-World-Hits. Da Amazon mal wieder keine ordentliche Übersichtsseite erstellt hat, haben wir euch die Top-Deals unten aufgelistet. Viele der besten Angebote findet ihr aber wie üblich auch über Amazons PS5-Bestsellerliste:

In vielen Fällen macht Amazon zwar keine offiziellen Angaben zur Dauer der Deals, die meisten der Ubisoft-Angebote sind allerdings noch bis zum 15. Februar gültig. Da die Spiele jedoch sehr viel früher vergriffen sein könnten, raten wir euch, besser nicht allzu lange zu warten.

Open-World-Hits zum Sparpreis: Das sind die besten PS5-Angebote bei Amazon!

29:10 Assassin's Creed Shadows bringt die Open World-Reihe endlich wieder auf Kurs

Das große Highlight der aktuellen Amazon-Deals ist eigentlich Star Wars Outlaws für 13,99€. Das Angebot war allerdings kurz nach Start der Aktion bereits ausverkauft und ist seither immer mal wieder kurzzeitig verfügbar, wenn Amazon für Nachschub sorgt, aber auch schnell wieder weg. Falls ihr aktuell kein Glück haben solltet, kann es sich lohnen, es später noch einmal zu probieren.

Die anderen Deals sind zumindest bis jetzt deutlich besser verfügbar. Mit dabei ist mit Assassin's Creed Shadows auch Ubisofts größter Hit aus dem letzten Jahr, den ihr bei Amazon sogar ohne Aufpreis in der Limited Edition günstiger bekommt. Hier unsere Liste mit den aktuellen Top-Angeboten, zur besseren Orientierung haben wir den Rabatt im Vergleich zum normalen Preis der digitalen Version im PlayStation Store beigefügt: