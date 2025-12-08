  • Anzeige

Amazon startet tausende Weihnachts-Angebote: Vom 4K-TV bis zum Xiaomi-Handy – Das sind die 10 Top-Deals des neuen Sales!

Amazon hat einen neuen Weihnachts-Sale mit tausenden Angeboten gestartet, die alle noch rechtzeitig zur Bescherung bei euch sind. Wir haben euch zehn Highlights herausgesucht.

GamePro Deals
08.12.2025 | 16:04 Uhr


zum Shop

Die neuen Last-Minute-Angebote bei Amazon bekommt ihr noch rechtzeitig, um sie unter den Weihnachtsbaum zu legen. Die neuen Last-Minute-Angebote bei Amazon bekommt ihr noch rechtzeitig, um sie unter den Weihnachtsbaum zu legen.

Unter dem Titel „Last Minute Geschenke“ hat Amazon gerade einen neuen Weihnachts-Sale gestartet: Ab jetzt könnt ihr euch tausende Sonderangebote sichern, die euch noch rechtzeitig vor Heiligabend geliefert werden, sodass ihr sie unter den Weihnachtsbaum legen könnt. Die Auswahl ist bunt gemischt und reicht von 4K-Fernsehern über Handys bis hin Airfryern und Kaffeemaschinen. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:

Amazon Weihnachts-Sale: Jetzt tausende Angebote abstauben!

Der Sale läuft prinzipiell bis zum 21. Dezember, Preise und Verfügbarkeit einzelner Angebote können sich aber jederzeit ändern. Obwohl Amazon verspricht, dass auch erst am Ende des Sales gekaufte Deals noch rechtzeitig zu Weihnachten ankommen, empfehlen wir euch zudem, sicherheitshalber besser nicht bis zum allerletzten Tag zu warten.

10 Top-Angebote aus dem Amazon Weihnachts-Sale

Der TCL T8C 4K-Fernseher hat für seinen günstigen Preis eine ganze Menge Features zu bieten und ist dank seines 144Hz-Displays auch gut fürs Gaming geeignet. Der TCL T8C 4K-Fernseher hat für seinen günstigen Preis eine ganze Menge Features zu bieten und ist dank seines 144Hz-Displays auch gut fürs Gaming geeignet.

Leider fällt Amazons Übersichtsseite bislang noch ziemlich chaotisch aus. Für alle, die deshalb keine Lust haben, die Deals eigenhändig zu durchstöbern, haben wir hier eine kleine Liste mit zehn Highlights zusammengestellt, wobei wir uns vor allem auf Technik-Angebote konzentriert haben. Die Rabattangaben haben wir dabei direkt von Amazon übernommen, sie beziehen sich in der Regel auf den UVP:

Neben solchen Technik-Deals gibt es in Amazons Weihnachts-Sale natürlich auch noch zahlreiche andere Angebote, von Spielzeug über Möbelstücke bis hin zu Kleidung und Kochgeschirr. Dieser Link hier bringt euch zur kompletten Übersicht:

Amazon Last-Minute-Angebote: Jetzt Weihnachtsgeschenke günstig abstauben!
Weitere aktuelle Angebote:
Kurz vor Weihnachten ist diese Soundbar von Sony mit Dolby Atmos grandios reduziert!
von Elias Mohr
Prachtvolles Open-World-Spiel für PS5 jetzt für nur 10€ im Angebot: Dieser vergessenen Action-Perle solltet ihr endlich eine Chance geben!
von GamePro Deals
LEGO-Pokémon steht vor der Tür, was bedeutet, dass das eure letzte Chance ist, euch diese Sets von der preiswerteren Alternative zu schnappen!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 3 Stunden

Kurz vor Weihnachten ist diese Soundbar von Sony mit Dolby Atmos grandios reduziert!

vor 5 Stunden

Amazon startet tausende Weihnachts-Angebote: Vom 4K-TV bis zum Xiaomi-Handy – Das sind die 10 Top-Deals des neuen Sales!

vor 9 Stunden

Prachtvolles Open-World-Spiel für PS5 jetzt für nur 10€ im Angebot: Dieser vergessenen Action-Perle solltet ihr endlich eine Chance geben!

vor 11 Stunden

LEGO-Pokémon steht vor der Tür, was bedeutet, dass das eure letzte Chance ist, euch diese Sets von der preiswerteren Alternative zu schnappen!

vor einem Tag

100 Zoll 4K-TV zum Rausschmisspreis: Der ultimative Heimkino-Fernseher ist gerade übertrieben günstig!
mehr anzeigen