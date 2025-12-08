Amazon startet tausende Weihnachts-Angebote: Vom 4K-TV bis zum Xiaomi-Handy – Das sind die 10 Top-Deals des neuen Sales!

Unter dem Titel „Last Minute Geschenke“ hat Amazon gerade einen neuen Weihnachts-Sale gestartet: Ab jetzt könnt ihr euch tausende Sonderangebote sichern, die euch noch rechtzeitig vor Heiligabend geliefert werden, sodass ihr sie unter den Weihnachtsbaum legen könnt. Die Auswahl ist bunt gemischt und reicht von 4K-Fernsehern über Handys bis hin Airfryern und Kaffeemaschinen. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:Amazon Weihnachts-Sale: Jetzt tausende Angebote abstauben!
Der Sale läuft prinzipiell bis zum 21. Dezember, Preise und Verfügbarkeit einzelner Angebote können sich aber jederzeit ändern. Obwohl Amazon verspricht, dass auch erst am Ende des Sales gekaufte Deals noch rechtzeitig zu Weihnachten ankommen, empfehlen wir euch zudem, sicherheitshalber besser nicht bis zum allerletzten Tag zu warten.
10 Top-Angebote aus dem Amazon Weihnachts-Sale
Leider fällt Amazons Übersichtsseite bislang noch ziemlich chaotisch aus. Für alle, die deshalb keine Lust haben, die Deals eigenhändig zu durchstöbern, haben wir hier eine kleine Liste mit zehn Highlights zusammengestellt, wobei wir uns vor allem auf Technik-Angebote konzentriert haben. Die Rabattangaben haben wir dabei direkt von Amazon übernommen, sie beziehen sich in der Regel auf den UVP:
- 65 Zoll TCL T8C QLED 4K-Fernseher: 30% Rabatt
- 55 Zoll LG QNED86A6A 4K-Fernseher: 50% Rabatt
- Amazon Fire HD 8 Plus Tablet generalüberholt: 65% Rabatt
- 27 Zoll Minifire Gaming-Monitor 160Hz 1080p: 25% Rabatt
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Handy: 30% Rabatt
- Soundcore Liberty 5 kabellose Earbuds mit Noise Cancelling: 31% Rabatt
- Bowers & Wilkins Px7 S3 Over-Ear-Kopfhörer: 30% Rabatt
- Soundcore Motion+ Bluetooth-Lautsprecher: 35% Rabatt
- Cosori Heißluftfritteuse 2 Kammern: 34% Rabatt
- Philips Kaffeevollautomat 2300 Series: 33% Rabatt
Neben solchen Technik-Deals gibt es in Amazons Weihnachts-Sale natürlich auch noch zahlreiche andere Angebote, von Spielzeug über Möbelstücke bis hin zu Kleidung und Kochgeschirr. Dieser Link hier bringt euch zur kompletten Übersicht:Amazon Last-Minute-Angebote: Jetzt Weihnachtsgeschenke günstig abstauben!