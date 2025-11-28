100 Zoll 4K-TV zum Rausschmisspreis: Der ultimative Heimkino-Fernseher ist gerade übertrieben günstig!

Das ist der größte 4K Smart-TV auf Amazon - und am Black Friday ist er absurd günstig im Angebot. Das spannende: Sein Bild ist richtig gut!

Wenn die Freunde bei euch Kinotickets kaufen, wenn ihr einen Popcornwagen im Wohnzimmer habt und 12€ pro Tüte verlangen könnt, wenn James Cameron an der Tür steht und fragt, ob er die neue Permiere von Avatar 3: Fire and Ash bei euch abhalten kann - ja, dann habt ihr euch den größten TV auf Amazon gegönnt.

Dieses gigantische Teil ist nicht nur groß, das Bild ist auch überraschend gut - und der Preis fast schon absurd günstig. Im Ernst: Dieser Fernseher ist echt günstig. Zumindest jetzt am Black Friday.

Das ist der größte 4K-TV auf Amazon - am Black Friday ist er so günstig, das ist echt absurd!

Man sieht nicht jeden Tag einen Fernseher, der so groß ist, dass man beim Auspacken kurz darüber nachdenkt, ob man die Türzarge entfernen muss. Der Hisense 100E7Q PRO sprengt sämtliche Normen: 100 Zoll entsprechen 2,54 Metern Diagonale. Das ist ungefähr so groß wie ein Ehebett!

Dass Hisense dieses Monster genau zum Black Friday in den Preis sinken lässt, ist ein ziemlich genialer Move. TV-Preise steigen normalerweise mit der Größe exponentiell – aber hier bekommt ihr Kinoformat zu einem Preis, bei dem 65 Zoll-Fernseher glatt alt aussehen.

Auf der IFA 2025 stand ich vor einem 100 Zoll-TV - es ist einfach nur absurd. Absurd genial!

100 Zoll im Vergleich zu einem 55 Zoll-TV - die "normale" Fernseher-Größe wirkt dagegen einfach nur wie Kindergarten.

Ich war im September auf der IFA 2025 in Berlin und habe dort natürlich auch den Stand von Hisense besucht. Dort hatte man auch den gigantischen 100-Zoll-TV ausgestellt. Und oh. Mein. Gott. Das ist irrsinnig.

Irrsinnig gut. Ich war schon immer ein Fan von großen TVs: Lieber kaufe ich einen größeren QLED-TV als einen kleinen OLED-Fernseher. Denn was bringen mir die besten Farben und Kontraste, wenn einfach kein Feeling rüberkommt, weil der Fernseher eine Vernunftsgröße hat? Der Spaß liegt doch im Unvernünftigen.

Wie gut ist der 100 Zoll 4K-TV von Hisense wirklich? Kann das Bild überhaupt etwas?

Natürlich ist die schiere Größe der Hauptpunkt. Aber der TV wäre nicht so spannend, wenn das Bild nicht mithalten könnte. Daher tauchen wir mal ein bisschen in die Technik hinter den vielen Zoll ein:

Der 100E7Q PRO basiert auf einem QLED-Panel mit Full-Array-Local-Dimming, wodurch er satte Kontraste und kräftige Farben liefert. Seine wichtigsten Stärken sind:

144Hz Bildwiederholrate, Dolby Atmos, HDR, HDMI 2.1 - der 100 Zoll-TV ist auch ein klasse Gaming-Fernseher für die PS5 oder Xbox. Und natürlich die Switch 2. Mario Kart in Lebensgröße!

100 Zoll 4K-Auflösung – und ja, auf dieser Fläche wirkt 4K immer noch scharf

– und ja, auf dieser Fläche wirkt 4K immer noch scharf Bis zu 1.000 Nits Helligkeit – ideal für HDR

– ideal für HDR QM50 Bildverarbeitung – Hisense’ neue Generation für schnelle Bewegungen

– Hisense’ neue Generation für schnelle Bewegungen HDR10+, Dolby Vision & Dolby Atmos

120 Hz native Bildwiederholrate (bis zu 144Hz im Gaming-Mode)

(bis zu 144Hz im Gaming-Mode) Game-Modus mit niedriger Latenz

Filmmaker Mode für originalgetreue Darstellung

für originalgetreue Darstellung QLED-Technologie mit Quantum Dots für dynamischen Kontrast

Das ist genau die Art Ausstattung, die ein Fernseher dieser Größe braucht, um auch im Hellen zu bestehen. Die Helligkeit reicht locker, um selbst tagsüber ein starkes Bild zu liefern – etwas, woran viele Projektoren im Alltag scheitern.

Und weil das Panel großflächig dimmbar ist, bekommt ihr deutlich besseren Schwarzwert als bei normalen Edge-LED-Geräten, die in dieser Größenordnung oft Probleme haben.

Mein Kurzfazit: Für wen lohnt sich das Angebot?

Der Hisense 100E7Q PRO ist eine kompromisslose Ansage: maximale Größe, starke Bildqualität, volle Gaming-Tauglichkeit, moderne HDR-Standards und massig Helligkeit. Für Heimkino, Serien, Filme, Sport und Gaming ist das schlicht eine andere Welt als ein 65- oder 75-Zöller.

Dass dieses Modell nun zum Black Friday so drastisch reduziert ist, macht es zu einem der spannendsten Deals für alle, die genug Platz an der Wand haben – und sich ein echtes Kino ins Wohnzimmer holen wollen.