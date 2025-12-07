Shooter-Highlight 2025: Dieses gefeierte PS5-Spiel könnt ihr jetzt schon zum halben Preis im Sonderangebot abstauben!

Wer Lust auf ein richtiges Action-Feuerwerk hat, sollte sich diesen PS5-Shooter aus 2025 nicht entgehen lassen.

Gerade könnt ihr euch eines der Shooter-Highlights des Jahres im Top-Angebot sichern! Bei MediaMarkt bekommt ihr das erst im September erschienene Action-Spektakel jetzt schon zum halben Preis. Obwohl das PS5-Spiel erst ab 18 freigegeben ist, verspricht der Händler derzeit sogar eine kostenfreie Lieferung. Hier findet ihr den Deal:

Alternativ findet ihr das Angebot übrigens auch bei Amazon, dort fallen jedoch die für Ab-18-Spiele üblichen Versandkosten von 5€ an. Bei MediaMarkt ist der Deal Teil eines größeren Gaming-Sales, der noch bis zum 15. Dezember um 9 Uhr morgens läuft und durch den ihr noch viele weitere PS5-Spiele günstiger bekommt. So könnt ihr etwa Death Stranding 2 für 19,99€ und Spider-Man 2 für 24,99€ abstauben. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Makabre Action mit noch mehr Tempo: Das ist der PS5-Shooterhit

Auch in Borderlands 4 stehen wieder vier Charaktere mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten zur Auswahl.

Es geht hier um Borderlands 4, das wie schon seine Vorgänger trotz bunter Comicgrafik knallharte und oft recht makabre Action in einem düsteren, gnadenlosen Science-Fiction-Universum bietet. Vor allem im Online-Koop gerät der First-Person-Shooter schnell zu einem chaotischen Action-Feuerwerk, Borderlands 4 lässt sich jedoch problemlos auch ganz allein durchspielen.

Im Vergleich zu seinen Vorgängern macht der neue Teil der berühmten Reihe gar nicht so viel anders, aber manches etwas besser. So sind unsere Charaktere nun beweglicher und können schnell ausweichen oder sich sogar mit Enterhaken zu höheren Punkten hochziehen, um die Feinde von oben aufs Korn zu nehmen. Dadurch werden die Kämpfe noch temporeicher und bekommen zusätzliche taktische Möglichkeiten.

24:44 Borderlands 4 im Test: So gut ist der neue Loot-Shooter mit Open World

Die vier verschiedenen Charakterklassen bringen auch wieder spannende Spezialfähigkeiten mit, vom riesigen Schild bis hin zu Feuerattacken. Außerdem bekommen wir diesmal eine große Open World, was sich allerdings als eher unnötig erweist, denn letztendlich eilen wir ohnehin nur von einer wilden Schießerei zur nächsten. Immerhin stehen uns schnelle Fahrzeuge zur Verfügung, durch die wir in Windeseile durch die hübschen Landschaften rasen können.

Den teils ins Alberne abdriftenden Humor von Borderlands 3 hat Teil 4 wieder ein gutes Stück zurückgedreht. Diesmal bekommt ihr eine etwas ernstere Geschichte serviert, welche sich um den Planeten Kairos dreht, der vom sogenannten Zeitwächter wie ein Gefängnis beherrscht wird. Alles in allem ist Borderlands 4 damit ein gelungener neuer Teil der Reihe, der seinen Vorgängern in mancherlei Hinsicht überlegen ist, ohne dabei das Rad neu zu erfinden.