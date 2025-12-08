  • Anzeige

Prachtvolles Open-World-Spiel für PS5 jetzt für nur 10€ im Angebot: Dieser vergessenen Action-Perle solltet ihr endlich eine Chance geben!

Gerade könnt ihr ein wunderschönes Open-World-Spiel für PS5, das euch in eine faszinierend fremdartige Welt entführt, für nur rund 10€ im Sonderangebot abstauben!

Bei Amazon könnt ihr gerade einen wunderschönen Open-World-Geheimtipp aus 2024, der leider bisher nicht die verdiente Aufmerksamkeit bekommen hat, zum Schnäppchenpreis abstauben. Für das PS5-Spiel, das im PlayStation Store noch immer bei 39,99€ liegt, zahlt ihr dort jetzt nur noch 10,24. Einen besseren Preis findet ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo. Hier geht’s direkt zum Angebot:

Open-World-Spiel für PS5 jetzt für rund 10€ abstauben!

Amazon macht keine konkreten Angaben zur Dauer des Deals, spricht jedoch von einem „befristeten Angebot“, was in der Regel bedeutet, dass es bestenfalls für einige Tage verfügbar ist, falls es nicht schneller ausverkauft ist. Weitere aktuelle PS5-Angebote bei Amazon findet ihr hier:

PS5-Angebote bei Amazon: aktuelle Deals im Überblick

Fremdartig und wunderschön: Das ist das günstige Open-World-Spiel für PS5

Die wunderschöne Spielwelt ist das große Highlight von Outcast: A New Beginning. Die wunderschöne Spielwelt ist das große Highlight von Outcast: A New Beginning.

Es geht hier um Outcast: A New Beginning. Anders als der Name vermuten lässt, handelt es sich dabei nicht um ein Remake, sondern um einen vollwertigen Nachfolger des Open-World-Meilensteins Outcast aus 1999. Ihr werdet hier erneut in Gestalt des Ex-Elitesoldaten Cutter Slate auf den Planeten Adelpha geschickt und müsst das Volk der Talaner vor einer gigantischen Bedrohung retten.

Wunderschönen PS5-Geheimtipp jetzt zum Schnäppchenpreis sichern!

Das Highlight von Outcast 2 ist der Planet selbst: Adelpha bietet wunderschöne, abwechslungsreiche und fremdartige Landschaften, die noch hübscher wirken, da ihr sie dank eures Jetpacks aus der Luft oder von den Gipfeln gewaltiger Berge aus betrachten könnt. Außerdem fasziniert Adelpha auch noch durch seine reichhaltige Flora und Fauna sowie durch die Kultur der Talaner, die nicht nur über eindrucksvolle Architektur, sondern auch über ihre ganz eigenen Sitten und Gebräuche verfügen.

Video starten 2:30 In Outcast 2 -A New Beginnning kehrt ihr nach 24 Jahren auf den Planeten Adelpha zurück

Spielerisch ist Outcast 2 hingegen recht konventionell, aber solide. Von der Erkundung der Welt abgesehen, spielt sich der Open-World-Geheimtipp größtenteils wie ein Third-Person-Shooter. Neben verschiedenen Schusswaffen steht dem Protagonisten dabei auch ein außerirdischer Energieschild zur Verfügung. Durch das Jetpack könnt ihr Feinde zudem taktisch klug aus erhöhten Positionen angreifen oder ihnen in den Rücken fallen.

Alles in allem ist Outcast 2 zwar kein perfektes Open-World-Spiel und hat auch nicht mehr ganz den Tiefgang des Vorgängers (in dem man erst noch die Sprache der Außerirdischen lernen musste, um sich überhaupt verständigen zu können). Doch allein schon, durch die toll in Szene gesetzte und sich wirklich einzigartig anfühlende Open World zu reisen, ist den derzeitigen Schnäppchenpreis bereits wert.

Outcast 2 jetzt für rund 10€ im Top-Angebot schnappen!
