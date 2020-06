Alle Sammler unter euch, für die es bei Games nicht nur ums Spielen geht, sondern die auch Wert auf eine hochwertige Verpackung legen, haben Glück: Bei Amazon gibt es gerade Steelbooks zu einigen großen AAA-Hits günstiger. Bei einigen davon handelt es sich um Exklusivartikel, die ihr nur bei Amazon bekommen könnt. Die Preise liegen dabei in der Regel bei 4,99€, mit Ausnahme der beiden Steelbooks zu FIFA 20, die nur halb so viel kosten. Hier der Überblick:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gültig sind. Zur Übersicht über die Aktion kommt ihr hier:

Steelbooks reduziert bei Amazon

Weitere Gaming-Angebote bei Amazon

Die PS4-Spieler unter euch sollten außerdem nicht vergessen, dass heute der letzte Tag ist, an dem die Angebote zu den Days of Play bei Amazon noch laufen. Neben zahlreichen PS4-Spielen gibt es auch Jahresabos von PlayStation Plus und PlayStation Now günstiger. Die reduzierte PlayStation-Hardware ist bei Amazon hingegen schon jetzt größtenteils ausverkauft. Die noch übrigen Deals findet ihr hier:

Für Xbox-One-Spieler gibt es bei Amazon gerade leider deutlich weniger zu holen, aber ganz leer gehen auch sie nicht aus: Es gibt immerhin einige Titel von Electronic Art als Download günstiger. Dabei sollte ihr allerdings bedenken, dass es gerade auch einen großen Sale im Microsoft Store gibt, der eine sehr viel bessere Auswahl bietet.

Xbox-One-Spiele (Download) von Electronic Arts reduziert bei Amazon