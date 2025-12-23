Amazon macht PC-Spieler versehentlich "Weihnachtsgeschenk" im Wert von 240 Euro und der weiß nicht, was er damit anfangen soll

Amazon in ungewollter Spendierlaune (Bild: Reddit/Yourtika6533)

Nur noch wenige Stunden, dann liegen in deutschen Wohnzimmern wieder allerhand feinst verpackte Weihnachtsgeschenke unter dem festlich geschmückten Baum. Ein verfrühtes und gewiss nicht gewolltes Geschenk durfte derweil ein PC-Spieler auspacken, der von Amazon eine zusätzliche Grafikkarte von Radeon im Wert von 240 Euro erhalten hat und jetzt vor Frage steht, was er mit dem plötzlichen Weihnachtssegen denn überhaupt anstellen soll.

Amazon in ungewollter Spendierlaune

Der frühzeitig Beschenkte ist Reddit-User Yourtika6533, der aus seinem Amazon-Paket gleich zwei Radeon RX 6650 XT gefischt hat und jetzt an die Community folgenden Frage stellt: "Ich habe eine kostenlose Grafikkarte bekommen und weiß jetzt nicht, was ich tun soll."

Wie Yourtika schreibt, baut er sich gerade seinen ersten eigenen PC und hat dafür auf Amazon eine Grafikkarte bestellt.

Doch was tun mit der zweiten GPU? Soll er sie behalten oder eine der beiden Grafikkarten als Reklamation an Amazon zurückschicken und sich seinen Kaufpreis zurückholen? So sein Gedankengang.

Ein Blick auf die Rechtslage

Bevor wir auf die Reaktionen der Community unter seinem Thread eingehen, schauen wir uns zunächst einmal die Rechtslage an.

Bekommt ihr beispielsweise von Amazon eine irrtümlich (mehrfach) ausgelieferte Ware zugeschickt, seid ihr rechtlich dazu verpflichtet, den Händler über den Irrtum aufzuklären – beispielsweise, indem ihr den Kundenservice kontaktiert. Falls vom Händler gewünscht, muss die Ware zurückgeschickt werden.

Häufige Ausnahmen von der Regel

Ist der Warenwert gering, kommt es jedoch häufig vor, dass auf die Rücksendung verzichtet wird, da sich der Aufwand für den Händler schlich nicht lohnt. Bei großen Online-Händlern wie Amazon kann es jedoch auch bei teureren Produkten durchaus vorkommen, dass auf die Rücksendung verzichtet wird.

Reaktionen zwischen Humor und Moral

Mit Blick auf die Ratschläge der angesprochenen PCMasterrace-Community mischen sich neben Vorschlägen zur Maximierung seines plötzlichen Gewinns viele humorvolle Beiträge, aber auch einige moralische Bedenken.

"Tausch sie gegen DDR5-RAM ein", witzelt ein Redditor mit Blick auf die aktuell stark angestiegenen Preise für Arbeitsspeicher:

"Schick eine GPU zurück, verkauf die andere und kombiniere den Profit, um dir eine bessere Grafikkarte zu holen" scherzt ein weiterer User, dem die Radeon RX 6650 XT wohl etwas zu wenig Hardware-Power bietet.

Moralische Bedenken machen sich jedoch in der Community für den Fall breit, sollten die Grafikkarten nicht von Amazon selbst, sondern von einem unabhängigen Händler stammen: "Das kommt ganz darauf an – einige kleine Anbieter nutzen Amazon, um ihre Produkte zu verkaufen, und das würde ihnen schaden, nicht Amazon."

So hat sich der PC-Bastler entschieden

PC-Bastler Yourtika hat in den Kommentaren unter seinem Reddit-Post dann auch verraten, für welche Variante er sich entschieden hat – und zwar die nicht legale.

Auf den Tipp hin, dass er sich den Preis von Amazon zurückerstatten lassen soll, sollte er auf dem Gebrauchtmarkt kein besseres Angebot bekommen, schreibt er "so mache ich das".

An der Stelle könnt ihr uns gerne verraten, wie ihr euch entschieden hättet. Hättet ihr den Kundenservice kontaktiert?