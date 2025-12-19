KI sorgt für RAM-Krise und die führt womöglich dazu, dass neue Laptops bald wieder nur 8GB Arbeitsspeicher haben

Alles wird teurer und das gilt aktuell ganz besonders für den Arbeitsspeicher. Wollt ihr euren neuen PC mit einem 64 GB-Kit bestücken, müsstet ihr dafür aktuell zwischen 600 und 900 oder sogar 1000 Euro hinblättern. Vor Kurzem war das noch sehr viel günstiger, die Preise explodieren – was sich auch massiv auf den Laptop-Markt auswirken dürfte, wie Analysten prophezeien.
Standard-Laptops könnten bald wieder nur mit 8 GB ausgestattet sein
Wenn es nach den Analysten von TrendForce geht, stehen uns finstere Zeiten bevor, was die Hardware-Lage angeht. Nicht nur die Preise von Laptops sollen steigen, sondern auch die Ausstattung mit Arbeitsspeicher soll schlechter werden. Selbst höherpreisige Modelle, vor allem aber Mittelklasse-Laptops könnten bald wieder nur über 8 GB RAM verfügen.
Aktuell gibt es zwar noch diverse andere Modelle, aber im Jahr 2026 dürften sich die neuen Lieferungen eher dahingehend entwickeln, dass deutlich weniger Arbeitsspeicher in Notebooks verbaut wird. Wo es früher 32 bis 64 GB waren, werden es eher 16 GB sein. Laptops, die bisher mit 16 GB ausgeliefert wurden, sollen sich wieder zu 8 GB zurückentwickeln. Ähnlich düster sieht es wohl auch für Smartphones aus.
Hier könnt ihr euch eine entsprechende Grafik der TrendForce-Analysten anschauen:
Woran liegt's? Am Hardwarehunger der KI-Rechenzentren
Die Betreiber sogenannter KIs brauchen mehr Server und Rechenzentren, um ihre Large Language-Modelle weiter betreiben zu können und der stetig wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Was dazu führt, dass große Bestände an Arbeitsspeicher und normalem Speicher aufgekauft werden.
Manche Hersteller satteln sogar um und stellen deutlich weniger oder gar keinen DDR/LPDDR-RAM mehr her, sondern nur noch den für die sogenannten KI-Zentren benötigten HBM-Speicher (=High-Bandwidth-Memory). Das äußert sich dann natürlich wiederum dahingehend, dass die Preise steigen und herkömmlicher Arbeitsspeicher nicht nur teurer, sondern auch deutlich knapper wird.
Manch einer nimmt es mit Humor. Was 20005 schon überragend war, kann auch 2026 wieder für viel Freude sorgen:
Link zum Reddit-Inhalt
Mehr Hardware- und Tech-News findet ihr hier in diesen verlinkten GamePro-Beiträgen:
8 GB RAM sind eigentlich zu wenig: Es kommt natürlich immer darauf an, was ihr mit euren Notebooks so treibt, aber Microsoft setzt für die sogenannten Copilot+-PCs eigentlich selbst mindestens 16 GB RAM voraus. Das heißt, dass die meisten Laptops in Zukunft wohl gar nicht dafür gerüstet sind, alle KI-Funktionen ihres Betriebssystems zu nutzen – wegen durch KI gestiegene Preise. So schließt sich der Kreis.
Wie seid ihr momentan so mit Arbeitsspeicher ausgerüstet und würdet ihr heutzutage noch einen neuen Laptop kaufen, der nur 8GB RAM hat?
