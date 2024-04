Amiibo-Figuren günstig wie nie: Schnappt sie euch jetzt schon ab 5,99€ im Nintendo-Sale!

Vor allem Amiibo zu Zelda-Spielen könnt ihr jetzt im Nintendo-Sale bei MediaMarkt günstiger bekommen.

MediaMarkt hat heute einen Nintendo-Sale gestartet, durch den ihr neben den Joy-Cons und dem Nintendo Switch Pro Controller auch verschiedene Amiibo-Figuren abstauben könnt – und zwar schon zu erstaunlich niedrigen Preisen ab 5,99€. Viele der Figuren gab es laut Vergleichsplattformen noch nie zuvor so günstig! Hier geht’s zur Übersicht über die Aktion:

Die Aktion läuft offiziell noch bis zum 22. April um 9 Uhr morgens. Angesichts der wirklich ungewöhnlich guten Preise solltet ihr aber damit rechnen, dass einzelne Amiibo-Figuren schon deutlich früher ausverkauft sein könnten.

Welche Amiibo-Figuren stehen zur Auswahl?

Zelda-Amiibo, unter andere zu Breath of the Wild, bilden den Großteil der Angebote.

Die Auswahl besteht größtenteils aus Figuren, die auf verschiedenen Zelda-Spielen basieren und deren unverbindliche Preisempfehlung bei 12,99 bis 16,99€ liegt. Die allermeisten sind auf 5,99€ reduziert, sodass ihr Rabatte von 53% bis 64% bekommt. Da Amiibo-Figuren normalerweise recht preisstabil sind und manche mit der Zeit sogar teurer werden, wenn die Vorräte zur Neige gehen, sind das wirklich hervorragende Angebote. Hier ein paar Beispiele:

Wozu sind Amiibo-Figuren überhaupt gut?

Die Amiibo-Figuren schalten Vorteile in verschiedenen Switch-Spielen frei. Der Link-Bogenschütze funktioniert also nicht nur in Zelda: Breath of the Wild.

Amiibo-Figuren sind mehr als nur hübsche und niedliche Sammlerstücke, die sich gut im Regal machen. Über den NFC-Kontaktpunkte der Nintendo Switch bzw. des Controllers könnt ihr durch sie auch spezielle Vorteile und Zusatzinhalte in Nintendo-Spielen freischalten.

Was genau ihr bekommt, ist von Amiibo zu Amiibo und von Spiel zu Spiel verschieden. Mit dem Link-Bogenschützen bekommt ihr beispielsweise in Zelda Breath of the Wild Waffen wie den Soldier’s Bow und Nahrungsmittel, in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung Crafting-Materialien und in Super Smash Bros. Ultimate einen Bogenschützen als KI-Begleiter.

Ihr wollt noch mehr Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Entertainment finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: