Angebot der Woche für PS5 + PS4: Diesen JRPG-Hit bekommt ihr jetzt günstig im PS Store

NieR Automata ist das neue Angebot der Woche für PS4 und PS5 im PlayStation Store. Den JRPG-Hit bekommt ihr jetzt in der Game of the YoRHa Edition für 17,99€ statt 39,99€. In dieser Edition sind der DLC 3C3C1D119440927 sowie eine ganze Reihe zusätzlicher Ingame-Gegenstände enthalten. Falls ihr das Hauptspiel schon habt, könnt ihr den DLC auch einzeln zum halben Preis bekommen, also für 4,99€ statt 9,99€. Beide Angebote laufen noch bis 1 Uhr morgens am 2. März. Hier findet ihr sie:

Was ist NieR Automata?

2:07 Nier: Automata - Gameplay-Trailer zeigt blitzschnelle Kämpfe, Combos und Waffen

Kreatives Action-Rollenspiel: NieR Automata ist ein Action-Rollenspiel aus dem Hause Platinum Games (Bayonetta, Metal Gear Rising), das trotz seines Science-Fiction-Szenarios vor allem auf Nahkämpfe setzt. Zusätzlich zu den rund 30 Nahkampfwaffen gibt es aber auch noch mit Schusswaffen ausgestattete Drohnen, was für zusätzlichen taktischen Anspruch sorgt. So ganz einfach auf ein Genre festlegen lässt sich NieR Automata allerdings nicht, da es gerne mit verschiedenen Gameplay-Ideen experimentiert. Dabei kann es zum Beispiel vorübergehend zu einem klassischen Shoot ’em up oder zu einer Visual Novel werden.

Komplexe Story in postapokalyptischer Welt: Wie schon das erste NieR kann auch NieR Automata zudem wieder mit einer spannenden und komplexen Geschichte punkten. Um die Handlung ganz zu begreifen, braucht ihr mehrere Durchgänge, in denen sich die Ereignisse jedes Mal verändern, sodass ihr neue Handlungsstränge erlebt. Die Spielwelt kann mit der Story leider nicht ganz mithalten. Zwar ist sie durchaus stimmungsvoll in Szene gesetzt, aber aus der postapokalyptischen Erde, in der menschenähnliche Androiden und Alien-Maschinenwesen gegeneinander antreten, hätte man mehr herausholen können.

Trotz dieser kleinen Schwäche hat uns NieR Automata im Test sehr gut gefallen. Insbesondere dann, wenn ihr die Nase voll habt von den immer gleichen Gameplay-Ansätzen und mal ein AAA-Spiel erleben möchtet, das anders ist als alle anderen, solltet ihr NieR Automata auf jeden Fall eine Chance geben. Mehr erfahrt ihr im Test:

