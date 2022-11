Angeln in Disney Dreamlight Valley: Alle Fische im Überblick

In Disney Dreamlight Valley gibt es aktuell 25 unterschiedliche Fische/Meerestiere. Um sie zu fangen, müssen einige Dinge beachtet werden. Neben dem Fundort kann auch das Wetter eine wichtige Rolle spielen. In diesem Guide haben wir alle Fische samt wichtiger Infos für euch zusammengefasst. Darüber hinaus geben wir euch noch wichtige Informationen und Tipps rund ums Thema Angeln in Dreamlight Valley.

Fundort der Angel

Die Angelrute erhaltet ihr sehr früh im Spiel. Sie ist auf der friedlichen Wiese (im Süden vom Hauptplatz, wo euer Haus steht) zu finden, genauer gesagt neben dem Teich beim Brunnen. Allerdings ist die Angel kaputt und ihr müsst sie zu Goofy bringen, der sie repariert.

Die Bedeutung der farbigen Blasen

Die Farbe der Blasen im Wasser sind ein Indikator für die Fische, die dort gefangen werden können. Daraus lässt sich auch die Seltenheit und ihr Wert etwas ableiten.

Weiße Blasen: gewöhnliche Fische

gewöhnliche Fische Blaue Blasen : seltene Fische

: seltene Fische Orange Blasen: wertvolle Fische

Ihr solltet euch an den Blasen orientieren und gezielt angeln. Ihr könnt zwar auch auch abseits der Blasen in Teichen und im Meer etwas fangen, aber die Ausbeute ist dann nicht gerade wertvoll. Wollt ihr jedoch bevorzugt Seetang fangen, ist das hilfreich.

Alles Fische und sonstigen Meeresbewohner

Nachfolgend haben wir alle Fische und Meerestiere alphabetisch aufgelistet. Bei einigen haben wir detaillierte Infos für euch in Form von separaten Artikeln, die wir euch in der Tabelle mit verlinkt haben.

Fisch Fundort Bedingung Verkaufspreis Energiewert Barsch - Eisige Höhen

- Friedliche Wiese

- Sonnige Ebene

- Wald der Tapferkeit 25 150 Brasse - Friedliche Wiese blaue Blasen 280 700 Buntbarsch - Eisige Höhen

- Sonnige Ebene blaue Blasen 600 1.150 Flussbarsch - Sonnige Ebene

- Wald der Tapferkeit weiße Blasen 80 400 Fugu (hier mehr Infos) - Schillernder Strand orange Blasen, nur bei Regen 900 1.700 Garnele - Schillernder Strand blaue Blasen 300 750 Hecht - Wald der Tapferkeit orange Blasen 800 1.500 Hering - Lichtung des Vertrauens

- Schillernder Strand weiße Blasen 65 250 Hummer - Lichtung des Vertrauens orange Blasen 950 1.600 Kabeljau - Lichtung des Vertrauens

- Schillernder Strand

- Vergessenes Land 35 150 Karpfen - Sonnige Ebene

- Wald der Tapferkeit blaue Blasen 400 800 Königsfisch - Schillernder Strand blaue Blasen 450 800 Krabbe - Eisige Höhen blaue Blasen 600 1.200 Lachs - Eisige Höhen

- Sonnige Ebene weiße Blasen 150 500 Lanzenfisch - Vergessenes Land blaue Blasen 650 1.300 Regenbogenforelle - Friedliche Wiese

- Wald der Tapferkeit weiße Blasen 50 300 Schwertfisch - Schillernder Strand orange Blasen, nur bei Sonne 700 1.500 Seetang (hier mehr Infos) - Eisige Höhen

- Friedliche Wiese

- Lichtung des Vertrauens

- Schillernder Strand

- Sonnige Ebene

- Vergessenes Land

- Wald der Tapferkeit 20 25 Seeteufel - Vergessenes Land orange Blasen 1.500 2.000 Seezunge - Vergessenes Land weiße Blasen 200 500 Thunfisch - Lichtung des Vertrauens

- Vergessenes Land weiße Blasen 95 350 Tintenfisch - Lichtung des Vertrauens

- Vergessenes Land blaue Blasen 500 1.000 Weißer Stör - Eisige Höhen orange Blasen 1.200 1.800 Wels - Friedliche Wiese orange Blasen 550 1.200 Zander - Sonnige Ebene orange Blasen 1.100 1.700

Hilfreiche Tippss zum Angeln

Abhäng-Bonus: Schnappt euch einen Angel-Buddy, also einen Disney-Charakter, der auf Angeln spezialisiert ist, und nehmt ihn zum Fischen mit. Umso höher euer Freundschaftslevel, umso wahrscheinlicher erhaltet ihr extra Fische.

Vaiana hilft euch: Ihr wollt noch mehr Fische, aber selber nicht so viel dafür tun? Dann haltet euch an Vaiana, die ihr hinter einer der erste drei Türen trefft. Sobald sie im Valley wohnt und ihr bei ihr die Quest "Die Reparatur des Bootes" beendet hat, angelt sie selbstständig nach Fischen und teilt ihren Fang mit euch. Ihr müsst ihn nur bei ihr abholen.