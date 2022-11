Disney Dreamlight Valley: Fugu/Kugelfisch fangen - Darauf müsst ihr achten

Der Fugu (Kugelfisch) ist nicht nur im echten Leben eine Spezialität. Auch in Disney Dreamlight Valley gehört er zu den besonderen Zutaten. Der seltene Fisch hat unverarbeitet einen Verkaufswert von 900 Münzen und einen Energiewert vom 1.700. Allerdings ist es gar nicht so einfach, ihn zu fangen, denn er beißt beim Angeln nur unter bestimmten Bedingungen an.

So angelt ihr Fugu/Kugelfisch

Um den Fugu bzw. Kugelfisch überhaupt fangen zu können, benötigt ihr nicht nur eine Angelrute und etwas Geduld, auch die Blasen, das Wetter und der Ort müssen stimmen, damit der Fisch auch wirklich anbeißt und ihr die Chance habt, ihn an Land zu ziehen. Ganz schön wählerisch, der Kleine!

Voraussetzungen beim Angeln:

Gebiet: Schillernder Strand

Schillernder Strand Blasen: orange

orange Wetter: (stürmischer) Regen

(stürmischer) Regen Tageszeit: egal

Zwei praktische Tipps: Wie auch sonst beim Fischen empfiehlt es sich, einen Angel-Buddy mitzunehmen, damit eure Chance auf extra Fische steigt. Je höher das Freundschaftslevel, umso besser für euch. Außerdem könnte Vaiana euch mit etwas Glück auch Fugu fangen. Habt ihr nämlich bei ihr die Quest “Die Reparatur des Bootes” abgeschlossen, angelt sie für euch nebenbei Fische, die ihr dann bei ihr abholen könnt. Ähnlich verhält es sich mit Wall-E, der in seinem Garten Gemüse für euch anpflanzt.

Fugu-Sushi und Gedämpfter Fugu zubereiten

Statt den Kugelfisch einfach zu verkaufen oder zu verzehren, bietet es sich an, ihn für ein Gericht zu nutzen. Hier stehen aktuell mit Fugu-Sushi und Gedämpfter Fugu zwei 3-Sterne-Rezepte zur Wahl:

Fugu-Sushi: Kugelfisch, Reis, Algen

Kugelfisch, Reis, Algen Gedämpfter Fugu: Kugelfisch/Fugu, Ingwer, Knoblauch

Weitere Sushi-Rezepte findet ihr in unserem großen Rezepte-Artikel:

