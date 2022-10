Disney Dreamlight Valley: So kommt ihr schnell an Seetang

Zu den Ressourcen, die ihr in Disney Dreamlight Valley sammeln und benutzen könnt, gehört auch Seetang bzw. Algen, der an diversen Plätzen im Spiel gefunden werden kann. Der Seetang ist dabei für unterschiedlichste Dinge nützlich unter anderem:

zur Zubereitung bestimmter Speisen.

zur Erfüllung von Quests wie die Reparatur von Vaianas Boot

zum Herstellen von Fasern und Seilen

Gerade weil Fasern bzw. Seile für weitere Aufgaben benötigt werden, gibt es im Verlauf des Spiels einen größeren Bedarf an Seetang. Wollt ihr die Ressource farmen, solltet ihr ein paar Dinge beachten.

Orte, an denen ihr Seetang finden könnt

Wo finde ich Seetang? Releativ logisch: In Teichen oder im Meer. Ihr bekommt Seetang also, indem ihr eure Angel auswerft und euch das Zeug dann fischt. Die Gebiete, in denen ihr Seetang finden könnt, sind dabei relativ vielfältig:

Friedliche Wiese

Schillernder Strand

Wald der Tapferkeit

Sonnige Ebene

Vergessenes Land

Wir haben besonders gute Erfahrungen mit den Teichen auf der friedlichen Wiese gemacht, allerdings dürfte die Chance auf Seetang in den restlichen Gebieten ähnlich hoch sein.

An manchen Stellen könnt ihr Seetang auch einfach vom Boden aufsammeln, darauf solltet ihr euch aber nicht unbedingt verlassen. Angeln ist die deutlich zielführendere Methode.

Was ihr beim Angeln nach Seetang beachten solltet

Voraussetzung um schnell Seetang in Disney Dreamlight Valley zu bekommen, sind also eine Angel und eine Wasserstelle. Jetzt könnt ihr natürlich einfach eure Angel auswerfen und schauen, was passiert, oder ihr beachtet einen wichtigen Tipp.

Denn: Um eine höhere Chance auf Seetang zu haben, solltet ihr die Angel nicht auf Luftblasen oder Wellen werfen, die an die Wasseroberfläche steigen bzw. dort zu sehen sind. Denn hier verbergen sich Fische, die natürlich auch nützlich , für die Seetang-Sammelei, aber eher hinderlich sind. Das Auswerfen der Angel auf "ruhige" Stellen des Wassers erhöht dagegen die Chance, Seetang an Land zu holen.

Abhäng-Bonus: Wenn ihr wirklich viel Seetang benötigt, empfiehlt es sich, einem Bewohner des Valleys eine Angel-Rolle zuzuweisen. Das ist allerdings erst möglich, wenn ihr einen Freundschaftslevel 2 erreicht habt. Ist die entsprechende Rolle verteilt, sprecht ihr einfach mit dem jeweiligen Bewohner und nehmt ihn mit. So erhöht sich eure Fang und damit die Chance auf Seetang deutlich.

Mehr Tipps für Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley ist eine Lebenssimulation mit Charakteren aus dem Universum von Disney und Pixar, in der ihr Beziehungen zu den beliebten Figuren wie Mickey Mouse oder Goofy aufbaut, craftet, angelt, farmt und eine Storykampagne erlebt. Der Titel ist seit Anfang September 2022 im Early Access spielbar, unter anderem auch im Xbox Game Pass.