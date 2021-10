Animal Crossing-Direct: Neben Kofis Café kommen angeblich neue Möbel, Kochen und mehr

In rund einer Woche wissen wir endlich, welche brandneuen Inhalte Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch erhalten wird. Das Riesen-Update wird von Fans des Spiels schon länger gefordert. Doch bislang wissen wir kaum etwas über die Inhalte der eigens für Animal Crossing erstellten Direct.

Aktuell wissen wir nur, dass in der kommenden Direct endlich die Eröffnung von Kofis Café in der oberen Etage des Museums gefeiert wird. Allerdings könnte ein aktueller Leak unseren Wissensstand nun erweitern.

Animal Crossing könnte Rückkehr der Gyroide feiern

Nintendo-Insiderin und -Leakerin Samus Hunter hat auf Twitter nochmals bestätigt, dass sie an den Inhalten für die Direct festhält, die sie bereits im Juni 2021 prophezeit hat. Außerdem hat sie ihre damalige Liste um einige Punkte erweitert, die eine Rolle in der Animal Crossing-Direct spielen könnten:

Was wird in der Direct gezeigt? Neben der Vorstellung von Kofis Café sollen die folgenden Features im November-Update von Animal Crossing: New Horizons enthalten sein:

Gyroide

Erweiterung des Museums und des Ladens

Rückkehr eines Bewohners, der in New Leaf bereits einen amiibo hatte

Kochen

neue Pflanzen

neue Emotionen

neue Möbel, u. a. Möbel im Nintendo-Design

weitere Bewohner

Damals sagte Samus Hunter außerdem noch voraus, dass Schildkröte Käpten seine Rückkehr feiern könnte. Allerdings geht die Leakerin jetzt davon aus, dass er zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden soll und kein Thema der Oktober-Direct wird.

Wann findet die Direct statt? Die Enthüllung der kommenden Features findet am 15. Oktober um 16 Uhr deutscher Zeit statt. Mehr über den Livestream findet ihr hier:

So wird das Café funktionieren

Laut Samus Hunter sollen wir in Kofis Café neue Interaktionen mit den Bewohnern unserer Insel erhalten. Neben den Bewohnern werden wohl altbekannte und neue Gesichter im Café auftauchen und es wird möglich sein, Belohnungen zu erhalten.

Wie sicher ist das Gerücht? Samus Hunter hat bereits in der Vergangenheit einige Male richtig gelegen. Sie sagte beispielsweise voraus, dass in der September-Direct Kirby and the Forgotten Land sowie Bayonetta 3 gezeigt werden. Allerdings lag Samus Hunter bei einigen Spekulationen daneben. So wurde beispielsweise kein neuer Monolith-Titel (Xenoblade) gezeigt.

Dementsprechend könnte es wieder sein, dass einige der Vorhersagen von Samus Hunter stimmen werden. Allerdings sollten wir abwarten, bis Nintendo uns offiziell enthüllt, welche neuen Features wir für Animal Crossing: New Horizons im November erwarten können.

Diese Inhalte könnten ebenfalls gezeigt werden

Dataminer fanden heraus, dass sich im Quellcode von Animal Crossing: New Horizons neue Features finden lassen, die ebenfalls Thema der kommenden Direct sein könnten. So gibt es erste Hinweise auf ein Job-System, eine Verdopplung der Größe der Insel und die Möglichkeit, Zäune individuell zu gestalten. Alle Infos hierzu findet ihr im passenden GamePro-Artikel.

Über welches der genannten Features würdet ihr euch am meisten freuen?