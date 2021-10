Animal Crossing-Direct: Nächste Woche gibt's Infos zum Café- und Kofi-Update

Animal Crossing: New Horizons bekommt im November endlich das große Update, auf das viele Fans warten. Um zu zeigen, was dieses beinhaltet, veranstaltet Nintendo eine eigenständige Direct. Jetzt hat der Livestream einen neuen Termin.

Animal Crossing-Direct mit Kofi und Café hat einen Termin

Die Ankündigung der neuen Direct speziell zum Animal Crossing-Update wurde auf Twitter verbreitet:

Wann findet der Livestream statt? Die Nintendo Direct zum Update wird am 15. Oktober um 16 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt.

Wie lange wird die Direct sein? Nintendo kündigte an, dass der Stream knapp 20 Minuten dauern wird.

Wo könnt ihr den Stream gucken? Wie gewohnt wird die Direct live auf YouTube ausgestrahlt. Dafür könnt ihr zum Beispiel direkt über den deutschsprachigen Kanal von Nintendo gehen. Bisher gibt es aber noch keinen direkten Link zum Livestream

Was wird der Fokus sein? Gezeigt werden soll natürlich endlich das Update, das die Baristataube Kofi und sein Café hinzufügen soll. Weitere Inhalte für das Update sind bisher noch nicht bekannt. Während der Show sollen aber nur Inhalte hauptsächlich für das November-Update vorgestellt werden.

Im Rahmen der Ankündigung der Nintendo Direct sind wieder einige Fans, die sich jetzt schon extrem auf den Livestream freuen.

Kann es kaum erwarten, dass Kofi endlich nach Hause kommt. @tahko Falls das jemand von Nintendo sieht, weißt einfach, dass das Kofi-Update soooooooo geschätzt wird. @raeofpeachreef

Zusätzlich dazu hat ein Fan auch folgendes Detail entdeckt:

Direct an Kofis Geburtstag: Passenderweise hat sich Nintendo für den Termin der Nintendo Direct den fiktionalen Geburtstag der Baristataube ausgesucht. Zwar könnt ihr am 15. Oktober nicht im Spiel den Geburtstag mit einem Kaffee feiern, aber so gibt es dann mit dem Livestream einen kleinen Trost.

Was gibt es sonst im Oktober in Animal Crossing? Das verraten wir euch in unserer Übersicht:

Mit dem Start des Monats startet im Spiel bereits das Halloween-Event. In diesem sammelt ihr Lollis, Kostüme, Bastelanleitungen und treibt Schabernack mit dem Kürbisprinzen Jack. Mit unserer Übersicht könnt ihr euch perfekt auf das Hauptevent am 31. Oktober vorbereiten.

Freut ihr euch auf das neue Update? Was wünscht ihr euch an neuen Inhalten?