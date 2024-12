Absurde Szene am Animal Crossing-Strand: Spieler entdeckt Dorfbewohner, der sich an Sonnenschirm aufgespießt hat

Hase Nico ist in Animal Crossing: New Horizons einer lebensgefährlichen Situation nur knapp entkommen.

Animal Crossing: New Horizons hat nicht nur vielen Spieler*innen von aller Welt die Zeit während der COVID-19-Pandemie erleichtert, sondern bietet auch heute anhand vieler Events genügend Motivation, die gemütliche Lebenssimulation hin und wieder auszupacken.

Der Strandspaziergang von Redditor Lord-Mankey wird alles andere als gemütlich, als er oder sie plötzlich einen aufgespießten Dorfbewohner vorfindet.

Redditor findet aufgespießten Dorfbewohner vor

Am besten schaut ihr euch den Screenshot des “brutalen Tatorts“ von Redditor Lord-Mankey selbst an:

Was ist auf dem Bild zu sehen? Wer Blut und schwere Verletzungen erwartet hat, müssen wir enttäuschen. Stattdessen liegt der Hase Nico zwischen zwei Standliegen und scheint die Nachmittagssonne zu genießen.

Das idyllische Bild wird jedoch von einem Sonnenschirm zwischen den beiden Liegen gestört, der direkt durch den Dorfbewohner hindurchgeht und somit den Eindruck erweckt, er sei daran aufgespießt worden.

Wie ist das passiert? Dass Hase Nico von einem Sonnenschirm aufgespießt wird, dürfte ein grafischer Bug sein. Anstelle, dass sich der Dorfbewohner in eine der Liegen links oder rechts von ihm gelegt hat, ist er genau dazwischen gelandet, wo sich der aufspießlustige Sonnenschirm befindet.

Redditor Lord-Mankey hat die ganze Szene nicht nur dazu gebracht, hörbar nach Luft zu schnappen, sondern auch dazu, die Standliegen inklusive Sonnenschirm vom Strand zu entfernen. Jetzt müssten den Dorfbewohner*innen keine solchen Unfälle mehr passieren.

Reaktionen der Community

Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, sorgt diese Szene für eine Menge Witze in den Kommentaren. Allen voran ist dieses stumpfe Meme vom Schneemann Olaf aus dem Film Frozen, der ebenfalls aufgespießt wurde:

Wenn das euren Humor nicht ganz trifft, findet ihr in den Kommentaren noch weitere Bemerkungen. So schlägt User Glazeddapper vor, aus Nico Hasen-Döner zu machen, da er sich bereits am Spieß befinde. User Nightmare_Paranormal bietet hingegen Hilfe bei der Lösung des scheinbaren Mordfalles an, da er oder sie bereits Erfahrungen mit der Anwalts-Visual-Novel Ace Attorney gesammelt habe.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Habt ihr ebenfalls schon einmal einen solch absurden Bug in einem Animal-Crossing-Spiel gesehen und falls ja, wie sah der aus?