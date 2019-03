Nintendo hat im vergangenen September mit Animal Crossing Switch (Arbeitstitel) einen neuen Hauptableger der Reihe angekündigt, von dem wir bislang aber nichts Neues mehr erfahren haben. Die Fans der knuddeligen Simulation werden langsam ungeduldig - und ein aktueller Twitter-Post von Nintendo macht's nicht besser.

Grund für die Aufregung? Nintendo of America hat vor Kurzem einen neuen Tweet abgesetzt, der ein Bild von Tom Nook zeigt. Das Quasi-Maskottchen von Animal Crossing.

Viele Fans in den Kommentaren unter dem Tweet dachten wohl, dass sich Nintendos Tweet auf Animal Crossing Switch bezieht und neue - oder eher endlich konkrete - Infos zur kommenden Lebenssimulation anteast.

Doch falsch gedacht. Mit dem Tweet will uns Nintendo einfach nur zum Kauf einer Nintendo Switch animieren. Denn wer Tom Nook kennt, weiß, dass hinter der knuffigen Fassade ein knallharter Geschäfts-Waschbär steckt.

"Tom Nook ist da, um euch bei eurer Steuererklärung zu helfen. Und er hat bereits eine Idee, was ihr mit eurer Rückerstattung tun solltet", heißt es im Tweet mit dem darauffolgenden Link zur offiziellen Switch-Website.

In den Tweets darunter zeichnen sich zahlreiche gebrochene Herzen ab.

"Das ist nicht der Animal Crossing-Tweet, den ich erwartet habe", schreibt etwa ein Twitter-User. Aber eigentlich fasst dieser Tweet alles zusammen:

NINTENDO PLEASE JUST SHOW US THE GAME, THIS TWEET CUT TOO DEEP AND NOW YOU HAVE TO DROP A REVEAL. pic.twitter.com/nDYhgxrrS5