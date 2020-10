Animal Crossing: Diese Fische, Insekten & Meerestiere sind bald weg

Ende Oktober gibt es in Animal Crossing: New Horizons mit dem Halloween-Event viel zu feiern. Aber gerade für Sammler gibt es auch einen Grund, den Titel jetzt noch einmal zu spielen, da einige Fische, Insekten und Meerestiere am 1. November wieder weg sind.

Aufteilung in die Halbkugeln: Zu Beginn des Spiels könnt ihr auswählen, auf welcher Halbkugel ihr spielen wollt. Damit ändern sich nicht nur die Jahreszeiten sondern auch die verfügbaren Fische, Insekten und Meerestiere sind von der Auswahl beeinflusst. Deshalb listen wir für euch beide Halbkugeln auf.

Diese Fische könnt ihr nur noch bis Ende Oktober fangen (Nordhalbkugel)

Name Eckdaten zum Fisch Goldmakrele Preis: 6000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Steg Schnappschildkröte Preis: 5000

Uhrzeit: 21-4 Uhr

Wo: Fluss Stachelmakrele Preis: 4500

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Steg Skalar Preis: 3000

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Wo: Fluss Kampffisch Preis: 2500

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Wo: Fluss Muräne Preis: 2000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer Katzenwels Preis: 800

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Wo: Teich Tilapi Preis: 800

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Fluss Regenbogenfisch Preis: 800

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Wo: Fluss Nasenmuräne Preis: 600

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer

Diese Fische könnt ihr nur noch bis Ende Oktober fangen (Südhalbkugel)

Name Eckdaten zum Fisch Marlin Preis: 10000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Steg Thunfisch Preis: 7000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Steg Kliesche Preis: 300

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer

Diese Insekten könnt ihr nur noch bis Ende Oktober fangen (Nordhalbkugel)

Name Eckdaten zum Insekt Skorpion Preis: 8000

Uhrzeit: 19-4 Uhr

Wo: am Boden Quelljungfer Preis: 4500

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Wo: fliegt über die Insel Sandlaufkäfer Preis: 1500

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: am Boden Gesichtswanze Preis: 1000

Uhrzeit: 19-8 Uhr

Wo: auf Blumen Singgrille Preis: 430

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Wo: am Boden Königslibelle Preis: 230

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Wo: fliegt über die Insel Feuerlibelle Preis: 180

Uhrzeit: 8-19 Uhr

Wo: fliegt über die Insel Zitronenfalter Preis: 160

Uhrzeit: 4-19 Uhr

Wo: fliegt über die Insel Stinkwanze Preis: 120

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: auf Blumen

Diese Insekten könnt ihr nur noch bis Ende Oktober fangen (Südhalbkugel)

Name Eckdaten zum Insekt Vogelspinne Preis: 8000

Uhrzeit: 19-4 Uhr

Wo: am Boden

Diese Meerestiere könnt ihr nur noch bis Ende Oktober fangen (Nordhalbkugel)

Name Eckdaten zum Meerestier Riesenassel Preis: 12.000

Uhrzeit: 21-4 Uhr & 9-16 Uhr

Schatten: groß Röhrenaal Preis: 1.100

Uhrzeit: 4-21 Uhr

Schatten: mittel

Diese Meerestiere könnt ihr nur noch bis Ende Oktober fangen (Südhalbkugel)

Name Eckdaten zum Meerestier Schneekrabbe Preis: 6.000

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: groß Riesenkrabbe Preis: 12.000

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: groß

Das sind alle Fische, Insekten und Meerestiere, die ihr bis zum 31. Oktober fangen solltet. Wenn ihr das nicht macht, werdet ihr mehrere Monate warten müssen, um sie erneut fangen zu können.

Wie sieht es bei aus, habt ihr eure Sammlung so weit mit allen Fischen, Insekten oder den Meerestieren komplettiert?