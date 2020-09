Der Oktober naht. Und das nicht nur im echten Leben, sondern auch in Animal Crossing: New Horizons. Das heißt für fleißige Sammler von Insekten, Fischen und anderen Meerestieren, dass jetzt einige Exemplare nur noch wenige Tage verfügbar sind, bevor sie fürs Erste aus dem Spiel verschwinden. Um welche Tiere es sich dabei handelt, haben wir für euch zusammengefasst.

In Animal Crossing verschwinden ab Oktober die Haie

So langsam wird es in Animal Crossing: New Horizons kälter, weshalb sich auch einige Tiere verabschieden. Neben zahlreichen Insekten ist mit dem Oktober auch die Hai-Saison auf der nördlichen Hemisphäre vorbei. Wer also seine Sammlung bzw. das Museum noch mit einem Hammerhai ausstatten will, der muss jetzt schnell sein, sofern denn nicht auf Zeitreisen zurückgegriffen wird.

Außerdem verschwindet ab Oktober auch wieder der Lachs und der Königslachs, die es nur im September zu finden gibt:

2 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: Verpasst im September nicht den Lachs & Königslachs

Diese Insekten könnt ihr nur noch bis Ende September fangen (Nordhalbkugel)

Name Eckdaten zum Insekt Schwalbenschwanz Preis: 240

Uhrzeit: 4 bis 19 Uhr

Wo: in der Luft Himmelsfalter Preis: 4000

Uhrzeit: 19 bis 8 Uhr

Wo: in der Luft Agrias-Falter Preis: 3000

Uhrzeit: 8 bis 17 Uhr

Wo: in der Luft Troides Brookiana Preis: 2500

Uhrzeit: 8 bis 16 Uhr

Wo: in der Luft Vogelfalter Preis: 4000

Uhrzeit: 8 bis 16 Uhr

Wo: in der Luft Atlasspinner Preis: 3000

Uhrzeit: 19 bis 4 Uhr

Wo: an Bäumen Regenbogenfalter Preis: 2500

Uhrzeit: 8 bis 16 Uhr

Wo: in der Luft Grashüpfer Preis: 160

Uhrzeit: 8 bis 17 Uhr

Wo: am Boden Bergzikade Preis: 400

Uhrzeit: 8 bis 17 Uhr

Wo: an Bäumen Wasserläufer Preis: 130

Uhrzeit: 8 bis 19 Uhr

Wo: auf Wasser Schwimmkäfer Preis: 800

Uhrzeit: 8 bis 19 Uhr

Wo: auf Wasser Riesenwanze Preis: 2000

Uhrzeit: 19 bis 8 Uhr

Wo: auf Wasser Alpenbock Preis: 3000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: auf Baumstümpfen Gold-Mistkäfer Preis: 3000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: am Boden Goliathkäfer Preis: 8000

Uhrzeit: 17 bis 8 Uhr

Wo: an Palmen Pracht-Hirschkäfer Preis: 6000

Uhrzeit: 19 bis 8 Uhr

Wo: an Bäumen Mücke Preis: 130

Uhrzeit: 19 bis 4 Uhr

Wo: in der Luft

Diese Fische ihr nur noch bis Ende September fangen (Nordhalbkugel)

Name Eckdaten zum Fisch Flusskrebs Preis: 200

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Teich Weichschildkröte Preis: 3750

Uhrzeit: 16 bis 9 Uhr

Wo: Fluss Ayu Preis: 900

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Fluss Lachs Preis: 700

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Flussmündung Königslachs Preis: 1800

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Flussmündung Saugbarbe Preis: 1500

Uhrzeit: 9 bis 16 Uhr

Wo: Fluss Piranha Preis: 2500

Uhrzeit: 9 bis 16 & 21 bis 4 Uhr

Wo: Fluss Arowana Preis: 10000

Uhrzeit: 16 bis 4 Uhr

Wo: Fluss Lachssalmler Preis: 15000

Uhrzeit: 4 bis 21 Uhr

Wo: Fluss Knochenhecht Preis: 6000

Uhrzeit: 16 bis 9 Uhr

Wo: Teich Arapaima Preis: 10000

Uhrzeit: 16 bis 9 Uhr

Wo: Fluss Flösselhecht Preis: 4000

Uhrzeit: 21 bis 4 Uhr

Wo: Fluss Anemonenfisch Preis: 650

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer Paletten-Doktorfisch Preis: 1000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer Falterfisch Preis: 1000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer Igelfisch Preis: 250

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer Marlin Preis: 10000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Steg Mondfisch Preis: 4000

Uhrzeit: 4 bis 21 Uhr

Wo: Meer Sägehai Preis: 12000

Uhrzeit: 16 bis 9 Uhr

Wo: Meer Hammerhai Preis: 8000

Uhrzeit: 16 bis 9 Uhr

Wo: Meer Hai Preis: 15000

Uhrzeit: 16 bis 9 Uhr

Wo: Meer Walhai Preis: 13000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer Schiffshalter Preis: 1500

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer

Diese Meerestiere könnt ihr nur noch bis Ende September fangen (Nordhalbkugel)

Name Eckdaten zum Meerestier Seeigel Preis: 1700

Uhrzeit: ganzer Tag

Schatten: mittel Griffelseeigel Preis: 2000

Uhrzeit: 16 bis 9 Uhr

Schatten: mittel Ohrenqualle Preis: 600

Uhrzeit: ganzer Tag

Schatten: mittel Gigas-Riesenmuschel Preis: 15000

Uhrzeit: ganzer Tag

Schatten: groß Kuruma-Garnele Preis: 3000

Uhrzeit: 16 bis 9 Uhr

Schatten: mittel Pfeilschwanzkrebs Preis: 2500

Uhrzeit: 21 bis 4 Uhr

Schatten: mittel Meerstrudelwurm Preis: 700

Uhrzeit: 16 bis 9 Uhr

Schatten: klein

Diese Insekten könnt ihr nur noch bis Ende September fangen (Südhalbkugel)

Name Eckdaten zum Insekt Himmelsfalter Preis: 4000

Uhrzeit: 19 bis 8 Uhr

Wo: in der Luft

Diese Fische könnt ihr nur noch bis Ende September fangen (Südhalbkugel)

Name Eckdaten zum Fisch Bitterling Preis: 900

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Fluss Flussbarsch Preis: 300

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Fluss Huchen Preis: 15000

Uhrzeit: 16 bis 9 Uhr

Wo: am Wasserfall Stör Preis: 10000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Flussmündung See-Engel Preis: 1000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Meer Anglerfisch Preis: 2500

Uhrzeit: 16 bis 9 Uhr

Wo: Fluss

Diese Meerestiere könnt ihr nur noch bis Ende September fangen (Südhalbkugel)

Name Eckdaten zum Meerestier Königskrabbe Preis: 8000

Uhrzeit: ganzer Tag

Schatten: groß

Welche Tiere fehlen euch noch in der Sammlung, die ihr jetzt noch schnell sammeln wollt?