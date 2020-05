Animal Crossing - Neue Insekten im Mai: Vogelspinne geht, Skorpion kommt

Mit dem Start in den Mai dürfen wir uns bei den Insekten in Animal Crossing: New Horizons endlich von der Vogelspinne verabschieden. Wir zeigen, was das für euch bedeutet und welche Krabbeltiere jetzt noch im Spiel sind.

Aufteilung in die Halbkugeln: Zu Beginn des Spiels könnt ihr auswählen, auf welcher Halbkugel ihr spielen wollt. Damit ändern sich nicht nur die Jahreszeiten, sondern auch die verfügbaren Fische und Insekten sind von der Auswahl beeinflusst. Deshalb listen wir für euch beide Halbkugeln auf.

Was ist mit der Vogelspinneninsel?

Das Wichtigste an den Veränderungen vom April zum Mai wird der Austausch der Vogelspinne durch den Skorpion sein. Der fiese Achtbeiner ist innerhalb der Community zwar gefürchtet, dafür aber auch eine wahre Goldgrube. Es gibt bei den Meilenticket-Inseln sogar die Chance auf einem Eiland zu landen, auf dem nur Vogelspinnen spawnen. Die sogenannte Vogelspinneninsel wird jetzt auch nicht mehr im Spiel vorkommen und dafür durch die Skorpioneninsel ausgetauscht, die aber genauso selten ist.

Was ist mit dem Vogelspinneninsel-Hack? Es gab einen Trick zum Beginn des Spiels, wodurch jede Meilenticket-Insel zu einer Vogelspinneninsel gemacht werden konnte. Das wurde mit dem letzten Patch, der die Spawnrate eindämmt und neuen Insekten, die dagegen wirken, schon erschwert. Der Hack funktionierte auch mit den Skorpionen, aber die Anpassungen wirken sich auch auf diese aus. Dadurch ist eine selbst erzeugte Skorpioneninsel leider schon jetzt deutlich schwieriger.

Diese Insekten könnt ihr ab sofort fangen (Nordhalbkugel)

Name Eckdaten zum Insekt Skorpion Preis: 8000

Uhrzeit: 19-4 Uhr

Wo: auf dem Boden Quelljungfer Preis: 4500

Uhrzeit: 8-17 Uhr

Wo: fliegt über die Insel Vogelfalter Preis: 4000

Uhrzeit: 8-16 Uhr

Wo: fliegt über die Insel Alpenbock Preis: 3000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: auf einem Baumstumpf Schwimmkäfer Preis: 800

Uhrzeit: 8-19 Uhr

Wo: auf dem Wasser Geigenkäfer Preis: 450

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: auf einem Baumstumpf Japan-Schillerfalter Preis: 300

Uhrzeit: 8-19 Uhr

Wo: fliegt über die Insel Wasserläufer Preis: 130

Uhrzeit: 8-19 Uhr

Wo: auf dem Wasser

Diese Insekten könnt ihr ab sofort fangen (Südhalbkugel)

Name Eckdaten zum Insekt Vogelspinne Preis: 8000

Uhrzeit: 19-4 Uhr

Wo: auf dem Boden Wasserjungfer Preis: 500

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: fliegt über die Insel Maulwurfsgrille Preis: 500

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: unter der Erde

Was gibt es sonst noch im Mai?

Das sind aber nicht die einzigen Neuheiten, die euch im Mai in Animal Crossing: New Horizons erwarten werden. Wenn es neue Insekten gibt, dann muss es auch neue Fische geben. Diese Meeresbewohner könnt ihr jetzt fangen. Zudem ist heute das Event "Mai-Feierei" gestartet. Wir zeigen euch alle Belohnungen und wie ihr an die Sterni-Coupons kommt.