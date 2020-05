Animal Crossing New Horizons: Alle neuen Fische im Mai

Animal Crossing: New Horizons bietet jeden Monat neue Inhalte. So auch bei den Fischen, die im Mai um eine Vielzahl an neuen Arten erweitert werden. Wir haben alle Fische, die ihr ab sofort neu fangen könnt für euch aufgelistet.

2 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Alle Fische mit Preis & wo ihr sie findet

Aufteilung in die Halbkugeln: Zu Beginn des Spiels könnt ihr auswählen, auf welcher Halbkugel ihr spielen wollt. Damit ändern sich nicht nur die Jahreszeiten sondern auch die verfügbaren Fische und Insekten sind von der Auswahl beeinflusst. Deshalb listen wir für euch beide Halbkugeln auf.

Diese Fische könnt ihr ab sofort fangen (Nordhalbkugel)

Name Eckdaten zum Fisch Goldmakrele Preis: 6000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Steg Stachelmakrele Preis: 4500

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Steg Skalar Preis: 3000

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Wo: Fluss Kampffisch Preis: 2500

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Wo: Fluss Saugbarbe Preis: 1500

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Wo: Fluss Katzenwels Preis: 800

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Wo: Teich Regenbogenfisch Preis: 800

Uhrzeit: 9-16 Uhr

Wo: Fluss Frosch Preis: 120

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Teich

Diese Fische könnt ihr ab sofort fangen (Südhalbkugel)

Name Eckdaten zum Fisch Marlin Preis: 10000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Steg Thunfisch Preis: 7000

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Steg Kugelfisch Preis: 5000

Uhrzeit: 21-4 Uhr

Wo: Meer Anglerfisch Preis: 2500

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Wo: Meer Bitterling Preis: 900

Uhrzeit: ganzer Tag

Wo: Fluss

1 0 Mehr zum Thema Animal Crossing New Horizons im Mai: Alle Events, Geburtstage & mehr

Was gibt es sonst noch im Mai?

Das sind aber nicht die einzigen Neuheiten, die euch im Mai in Animal Crossing: New Horizons erwarten werden. Wenn es neue Fische gibt, dann muss es auch neue Insekten geben. Dieses Mal wird sogar der Staatsfeind Nummer 1 der Community mit einem neuen Tier ausgetauscht: die Vogelspinne geht, der Skorpion kommt. Zudem ist heute das Event "Mai-Feierei" gestartet. Wir zeigen euch alle Belohnungen und wie ihr an die Sterni-Coupons kommt.