Mai-Feierei in Animal Crossing: Alle Sterni-Coupons & Belohnungen bekommen

Mit dem Start in den Mai gibt es auch in Animal Crossing: New Horizons ein neues Event. Wir zeigen euch alles, was ihr zur Mai-Feierei wissen müsst, wie ihr das Event startet und welche Belohnungen euch erwarten.

Wichtiger Hinweis: Ihr könnt am Tag nur einmal ein Mai-Feierei-Ticket einlösen und somit auch nur einmal zur Insel fliegen. Insgesamt habt ihr aber mehrere Tage Zeit, um das Event abzuschließen und alle Belohnungen abzustauben, denn es läuft bis zum 7. Mai.

So startet ihr das Event

Kein Update nötig: Im Gegensatz zu den bisherigen Events braucht ihr für die Mai-Feierei kein Update. Zeitreisende müssen aber einmal ihre Zeit mit dem Server synchronisieren, um das Event starten zu können.

Speichert Animal Crossing: New Horizons ab und schließt das Spiel.

Geht im Home-Menü auf die Einstellungen, navigiert auf den Punkt "Konsole" und wählt "Datum und Uhrzeit" aus.

Schaltet dort die Option "Uhr mithilfe des Internets synchronisieren" auf "Ein".

Startet Animal Crossing: New Horizons neu und schon sollte Melinda euch bei der morgendlichen Ansage mitteilen, dass die Mai-Feierei gestartet ist.

Mai-Feierei-Ticket abholen: Geht ins Servicecenter und sprecht mit Tom Nook. Um sich bei eurer Arbeit auf der Insel zu bedanken, hat er eine besondere Insel-Tour vorbereitet. Das Ticket liegt am Flughafen bereit und ihr müsst einfach mit Bodo sprechen und "Ich möchte fliegen" auswählen. Im nächsten Punkt wählt ihr dann das Ticket aus und schon kann es los gehen.

Auf diese besondere Tour könnt ihr keine Gegenstände mitnehmen. Sobald ihr die Insel aber wieder verlasst, bekommt ihr euer Inventar genauso wieder zurück. Ihr müsst also vor dem Abflug nicht erst aufräumen.

Der perfekte Weg durchs Labyrinth für Sterni-Coupons

Bis zu dem Punkt haben es alle Charaktere im Spiel geheim gehalten, doch jetzt seht ihr, das die gesamte Insel ein Labyrinth ist. Um alles aus diesem herauszuholen, gibt es einen perfekten Weg. Wir zeigen euch, wie es geht:

Geht ins Labyrinth und nehmt die Schaufel auf, rüstet sie aus und sammelt den Busch links ein. Esst die Frucht und entwurzelt den ersten Baum, der sich vor euch befindet. Folgt dem Weg solange ihr könnt geradeaus, biegt dann links ab und lauft einfach weiter bis ihr zwischen drei Löchern auswählen könnt. Sammelt alle Ressourcen links und rechts ein und nehmt dann den mittleren Weg. Dort befindet sich eine Morschaxt, mit der ihr nur einen Baum fällen könnt. Entscheidet euch für den Baum ganz oben links hinter dem sich ein Ast sowie zwei Früchte befinden. Nehmt ihr einen anderen Baum könnten euch am Ende Früchte für die restlichen Sterni-Coupons fehlen. Esst die Früchte und geht von dort aus so rechts wie möglich und nehmt alle Holz-Ressourcen auf dem Weg auf bis ihr zu einem Felsen kommt. Zerstört diesen mit eurer Schaufel, nehmt die Frucht und die Bastelanleitungen für die Wackelaxt und Axt auf, wenn ihr sie noch nicht habt. Entwurzelt den Baum, der sich auf dem Weg zur Werkbank befindet. Interagiert noch nicht mit der Werkbank, da ihr noch ein Eisenerz braucht. Geht dafür erneut so durch das Labyrinth, dass ihr vor der Wahl zwischen den drei Löchern steht. Esst die Frucht und zerstört den Felsen, um das Eisenerz aufzunehmen. Lauft jetzt zur Werkbank und erstellt die Axt. Danach könnt ihr alle restlichen Bäume mit der Axt zerhacken und die übrigen Früchte aufnehmen. Geht zum Ende des Labyrinths und sprecht mit Olli, der euch eine Belohnung gibt. Bevor ihr aber mit Udo spricht, um zurückzukehren, müsst ihr noch zwei Dinge machen. Buddelt mit der Schaufel die Büsche an Ollis Lagerplatz aus, um an die ersten vier Sterni-Coupons zu gelangen. Lauft von dort am oberen Rand des Labyrinths zum linken Strand der Insel zur unteren, linken Ecke des Labyrinths. Dort befinden sich drei Felsen. Esst die restlichen Früchte und zerstört die Felsen. Danach könnt ihr auch die letzten fünf Sterni-Coupons einsacken. Redet mit Udo und fliegt zurück zu eurer Insel. In eurem Briefkasten befinden sich jetzt nicht nur die Belohnung von Olli sondern auch die Sterni-Coupons.

Rettungsservice anrufen: Habt ihr euch an einer Stelle doch vertan, könnt ihr jederzeit die Maulwürfe vom Rettungsservice rufen. Resetti und seine Crew setzen dann für euch die Insel zurück und ihr könnt es erneut versuchen. Jedoch verlangen sie dafür jedes Mal 100 Nook-Meilen.

Das sind die Belohnungen

Habt ihr es durch das Labyrinth geschafft, könnt ihr mit Olli reden. Der Kater dürfte Serien-Veteranen bekannt sein, denn er hat immer zum Start mehrerer Spiele den Spieler begleitet und per Fragen einen Charakter erstellen lassen.

Koffer und Sterni-Coupons: Jetzt ist er zeitweise in New Horizons zurück und gibt euch als Belohnung einen Koffer. Dieses Deko-Element ist zugeklebt mit Stickern, die Anspielungen auf die Animal Crossing-Reihe beinhalten. So ist zum Beispiel Käptens Bus oder der Zug aus dem GameCube-Ableger zu sehen. Zudem gibt es im Labyrinth auch noch neun Sterni-Coupons, die je 3.000 Sternis wert sind und in Nooks Laden abgegeben werden können.

Nur ein Labyrinth: Ihr könnt zwar auch in den kommenden Tagen bis zum 7. Mai das Ticket einmal täglich einsetzen aber die Insel wird immer gleich sein. Insgesamt könnt ihr so aber immerhin 189.000 Sternis machen, wenn ihr immer den perfekten Weg geht. Am Ende des Labyrinths gibt euch Olli jedes Mal erneut den Koffer.

1 0 Mehr zum Thema Animal Crossing New Horizons im Mai: Alle Events, Geburtstage & mehr

Neues in Animal Crossing im Mai

Das sind aber nicht die einzigen Neuheiten, die euch im Mai in Animal Crossing: New Horizons erwarten werden. Denn wie immer gibt es auch neue Tiere im Spiel. Bei den Insekten wurde die Vogelspinne jetzt durch den Skorpion ausgetauscht und die Meeresbewohner bekommen Zuwachs in der Form von seltenen Steg-Fischen.