Animal Crossing: New Horizons bringt große Änderung im Charakter-Editor

Animal Crossing für die Nintendo Switch heißt New Horizons und wurde auf der E3 2019 vorgestellt. Der sehnlichst erwartete Titel erscheint nun aber leider erst später: Das neue Animal Crossing kommt am 20. März 2020. Aber gut Ding will Weile haben und Animal Crossing wirkt schon extrem vielversprechend.

Unter anderem auch dank der vielen Neuerungen, die das Switch-Spiel einführt. Insbesondere, dass es jetzt endlich die Möglichkeit gibt, den Haut-Farbton anzupassen, stößt auf viel Gegenliebe bei den Fans.

Die wichtigsten E3 2019-News zu Animal Crossing

Animal Crossing: New Horizons kommt am 20. März 2020

New Horizons bietet Koop-Multiplayer

Ihr könnt die gesamte Spielwelt dekorieren

Der Charakter-Editor bietet mehr Optionen

Außerdem landen wir dieses Mal auf einer mehr oder weniger verlassenen Insel. Die können wir dann selbstverständlich ganz nach unseren Vorlieben gestalten, bewirtschaften, aufräumen und dekorieren.

Ihr könnt jetzt endlich den Haut-Ton anpassen & Fans sind begeistert

Zum ersten Mal in der Hauptreihe: In Animal Crossing: New Horizons besteht erstmals endlich die Möglichkeit, eure Spielfigur auch im Hinblick auf den Farbton ihrer Haut anzupassen, wie Kotaku bestätigt.

Es gab die Option zwar bereits in den Spinoffs Happy Home Designer und Pocket Camp, bisher aber in keinem der Hauptteile der Animal Crossing-Reihe.

Fans reagieren äußerst erfreut auf die Änderung

Der einhellige Tenor lautet, dass es nun wirklich allerhöchste Zeit wurde. Aber das kann die Freude über die Änderung nicht schmälern.

Hier gibt es noch viel mehr detaillierte Informationen und jede Menge Gameplay zum nächsten Animal Crossing:

Freut ihr euch auf Animal Crossing: New Horizons?