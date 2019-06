Lange mussten Fans warten und jetzt ist es endlich soweit. Nintendo hat während der Direct im Zuge der E3 2019 einen neuen Trailer zu Animal Crossing für die Switch präsentiert. Im Zuge dessen wurde auch gleich das Release-Datum bekanntgegeben, das einige jedoch leicht enttäuschen dürfte.

Wann erscheint das Spiel? Der Release ist am 20. März 2020.

Damit hat Nintendo Animal Crossing: New Horizons, so der offizielle Name der Lebenssimulation, von 2019 auf das kommende Jahr verschoben.

Den Trailer von der Nintendo Direct könnt ihr euch hier anschauen:

Enttäuschung oder Erleichterung über den Release, wie fühlt ihr euch?