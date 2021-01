Seit dem Release des Nintendo Switch-Dauerbrenners Animal Crossing New Horizons haben wir unzählige spannende und kreative Insel-Kreationen zu Gesicht bekommen, aber es muss ja nicht immer ein florierendes Urlaubsparadies oder eine idyllische Kleistadt mit japanischem Flair sein: Reddit-Userin skidmore101 hat ihre komplette Insel in ein IKEA-Geschäft verwandelt, und ihre Liebe zum Detail erfreut sogar Mitarbeiter*innen des schwedischen Möbelhauses.

So sieht die IKEA-Insel aus

Eine neue Küche oder Couch gefälligst? Wie in IKEA ist auch die Animal Crossing-Insel thematisch nach Räumen sortiert:

Sogar an die typische Fressmeile hat die Spielerin gedacht. Schade dass es kein Köttbullar-Item in New Horizons gibt, aber Berliner (ja so heißt das) sind wahrscheinlich auch okay:

Alle Bilder von der IKEA-Insel von skidmore101 findet ihr im Animal Crossing New Horizons-Subreddit.

Was sagt die Community? Die feiern die Insel größtenteils. Wie eingangs erwähnt haben sich in den Reddit-Kommentaren sogar Beschäftigte von IKEA selbst zu Wort gemeldet. "Ich liebe das wirklich als IKEA-Mitarbeiter*in", schreibt beispielsweise EL3MENTALIST. "Hier auch! Als Beschäftigte*r befürworte ich das total", schreibt Sjaakie-BoBo.

Fans teilen sogar den Code für die passende Arbeitsuniform in den Kommentaren: MA-2243-2377-2812. Falls ihr das Ganze nachmachen wollt, gehört die natürlich dazu. Wie ihr Design-Codes eingebt und verwendet, erklärt euch GamePro hier:

Was ist gerade interessant in Animal Crossing New Horizons?

Aktuell herrscht Schneeflocken-Saison in New Horizons, zumindest dann wenn ihr auf der nördlichen Halbkugel zu Hause seid. Bis zum 24. Februar könnt ihr noch den Schneeflocken auf eurer Insel hinterherjagen und obendrein Schneefiguren bauen. Wie all das funktioniert, lest ihr in unserem ausführlichen GamePro-Guide nach:

Und weil der Bau eines perfekten Schneewesens nicht ganz einfach ist und manchmal ziemlich anstrengend sein kann, haben es sich jetzt manche Spieler*innen zum Ziel gesetzt, einfach absichtlich hässliche Schneemonster zu bauen...

Spielt ihr noch Animal Crossing?