Animal Crossing: Fans haben Schnauze voll & bauen absichtlich hässliche Schneemonster

Animal Crossing: New Horizons stellt alle Fans mit der Schneesaison vor die Herausforderung, die perfekten Schneefiguren zu bauen. Wer das hinbekommt, wird mit riesigen Schneeflocken belohnt, die ihr für bestimmte Herstellungsrezepte braucht. Aber es fällt gar nicht so leicht, die richtigen Proportionen zu treffen und viele Fans haben auch langsam aber sicher einfach genug davon, nach dieser Perfektion zu streben. Was für eine Art Befreiungsschlag gesorgt hat: Viele Animal Crossing-Fans bauen jetzt einfach kuriose Schneewesen, die alles andere als perfekt sein müssen.

Fans haben keine Lust mehr auf perfekte Schneefiguren in Animal Crossing

Darum geht's: Seit Beginn der winterlichen Schneesaison in AC: New Horizons können wir Schneemil bauen. Der muss allerdings bestimmten Proportionen entsprechen, wenn ihr die daraus entstehenden Goodies abgreifen wollt und das ist gar nicht so einfach. Viele Fans haben bereits gewitzte Strategien ausbaldowert, um die perfekten Schneefiguren zu bauen.

Da gibt es Strategien, die sich an der Höhe eurer Figur orientieren oder solche, die nach Schritten rechnen. Andere Animal Crossing-Fans stoppen extra die Zeit, um die beiden perfekten Kugeln aus Schnee und letztlich daraus dann ein kugeliges Schneewesen zu formen. Viele scheitern daran aber trotzdem und bekommen nur ein "So knapp!" an den Kopf geknallt.

Wie genau ihr euren perfekten Schneemil hinbekommt und was ihr mit den Riesenschneeflocken alles anstellen könnt, lest ihr in diesem Gamepro-Artikel:

Leute haben genug: Entweder weil sie sämtliche Rezepte und Materialien abgegrast haben, oder weil sie einfach keine Lust mehr auf den Perfektionismus haben, sagen sich offenbar viele Animal Crossing-Spieler*innen "Bis hier hin und nicht weiter". Statt sich weiter mit dem angeblich perfekten Schneemil abzurackern, bauen sie die Schneefiguren jetzt frei Schnauze und so wie sie es wollen. Perfekt.

Endlich frei, so zu bauen, wie wir wollen!

Was ist schon perfekt?!

Definitiv eine perfekte Schneefigur und ganz klar Sieger der Herzen ist diese hier:

Manche Schneewesen bekommen sogar ein Kissen spendiert!

Versehen oder nicht, dieser Schneemil sieht für mich jedenfalls perfekt aus, wie er ist.

Ebenfalls ganz bezaubernd:

Wie sehen eure Schneemonster so aus? Habt ihr noch Bock auf die perfekten Schneemils oder baut ihr auch lieber frei Schnauze?