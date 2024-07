Animal Crossing New Horizons hat bei den Inseln eine ganz bestimmte Sache extrem verbockt - Community wünscht sich Verbesserung im Nachfolger

Wer in Animal Crossing: New Horizons einen Wald wie hier haben will, läuft Gefahr, beim Insel-Ranking schlecht abzuschneiden.

In Animal Crossing: New Horizons dürfen wir unsere Insel nach Herzenslust dekorieren und genießen dabei noch mehr Freiheiten als in den Vorgängern. Aber wer auch bei der Bewertung das höchste Ranking von fünf Sternen abstauben will, muss sich an einige Vorgaben halten. Die finden manche Fans zu restriktiv, weil sie beispielsweise gern mehr Bäume auf ihrer Insel hätten, mit einem Wald aber keine gute Insel-Bewertung mehr ergattern. Darum hoffen sie, dass sich das im nächsten Teil ändert.

Animal Crossing: Vielen Spielern ist das Insel-Rating zu restriktiv, sie wollen mehr Bäume und trotzdem 5 Sterne

Darum geht's: Das Leben auf der eigenen Animal Crossing-Insel kann sehr idyllisch sein. Aber neben dem ollen Tom Nook, der ständig Kohle von uns haben will, gibt es da auch noch die fiesen Bewertungen unserer Insel, die auf die Laune drücken. Denn im Hinblick auf dieses Rating herrschen sehr strenge Regeln. Wollt ihr die volle Punktzahl, müsst ihr euch an sie halten.

Viele Fans ärgern manche dieser Regeln: Selbstverständlich existieren da draußen auch Animal Crossing-Fans, die am liebsten in einer Hütte im Wald leben wollen und ihre Insel dementsprechend gestalten. Aber laut der Logik des Spiels kommt das nicht bei allen Bewohner*innen gut an.

Für sie fühlt sich der viele Wald zu ländlich an und sie laufen angeblich Gefahr, sich zwischen all den Bäumen zu verlaufen. Das könnte dazu führen, dass sie – Gott bewahre! – ihr Lieblings-Fernsehprogramm verpassen.

"Als ein Forestcore-/Cottagecore-Liebhaber würde ich mich gern für ein Ende hiervon einsetzen. Warum kann ich keine 5 Sterne UND die gemütliche Wald-Insel meiner Träume haben?"

Lässt sich das nicht ändern? Einige Fans hoffen dementsprechend darauf, dass dieses System der Inselbewertungen überarbeitet wird. Ein Patch, der daran etwas ändert, wirkt für New Horizons allerdings höchst unwahrscheinlich. Darum liegen alle Hoffnungen jetzt eben auf dem Nachfolger und nächsten Animal Crossing-Spiel. Ob das kommt, steht zwar noch nicht fest, wir gehen aber von einer Fortsetzung der überaus erfolgreichen Reihe aus.

In den Kommentaren stimmen viele Fans zu. Einerseits scheint das Dekorieren nicht besonders gut mit dem Bewertungssystem zu harmonieren. Die Inseln sind recht leer und laden dazu ein, ordentlich dekoriert zu werden. Packen wir aber zu viele Deko-Elemente auf unsere Insel, ist das dem Rating-System auch nicht recht und unsere Bewertung sinkt.

Wer im Einklang mit der Natur leben möchte, hat es in Animal Crossing: New Horizons sowieso nicht gerade leicht. Ein Mensch in den Kommentaren beschwert sich zum Beispiel darüber, dass wir gewissermaßen dazu gezwungen werden, Inneneinrichtungs-Gegenstände nach draußen zu räumen, wenn wir eine hohe Bewertung haben wollen. Allerdings halten viele Fans auch dagegen, dass es genug natürlich aussehende Deko-Elemente gebe.

Wie seht ihr das mit dem Dekorieren und dem Insel-Rating? Was würdet ihr daran ändern, wenn ihr könntet?