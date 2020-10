Animal Crossing: New Horizons: Pass-Bug soll bald behoben werden

Updates bringen nicht immer nur neue Inhalte, Verbesserungen und Bug-Fixes. Manchmal lösen sie auch neue Probleme aus. Im Fall von Animal Crossing: New Horizons löste das letzte Herbst-Update 1.5.0 einen kleinen Fehler im Pass des Spielers aus. Aktuell kann dort die Anzeige der Titel fehlerhaft sein. Wie Nintendo bzw. der offizielle japanische Twitter-Account des Spiels bereits bestätigte, ist der Bug bekannt und soll bald behoben werden.

Fehlerhafte Titel im Animal Crossing-Pass

Wer aktuell einen Blick in seinen Pass wirft, dem dürfte unter Umständen ein Fehler bei der Darstellung des Titels auffallen. Die Titel, mit denen jeder in Animal Crossing seinen Pass etwas individualisieren kann, drücken dem eigenen Charakter in gewisser Weise einen Stempel auf.

Leider werden diese gerade nicht richtig angezeigt, wenn die Titel durch das Nook-Meilen-Programm erhalten wurden. Auf Twitter wurde der Bug bereits offiziell thematisiert:

"Uns ist ein Fehler bekannt, der in der Update-Version 1.5.0 eingeführt wurde, bei dem einige der mit Nook-Meilen erworbenen Titel nicht in Pässen erscheinen. Wir beheben derzeit den Fehler und werden so schnell wie möglich eine Fehlerbehebung senden. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten."

Link zum Twitter-Inhalt

Zugegeben, der Bug ist relativ unauffällig und interessiert viele Spieler*innen vermutlich gar nicht, aber dennoch bedarf es hier einer Lösung.

Weitere Bugs: Der Pass-Bug scheint aber nicht das einzige aktuelle Probleme in New Horizons zu sein. So berichten Animal Crossing-Spieler*innen unter dem offiziellen Tweet von nicht wachsenden Pflanzen. Ob es sich dabei um einen Bug handelt, der durch das Update 1.5.0 entstanden ist, oder andere Ursprünge hat, lässt sich bisher aber nicht sagen.

Habt ihr den Pass-Bug bemerkt und stört er euch überhaupt? Gibt es vielleicht weitere Probleme, die bei euch durch die Version 1.5.0 entstanden sind?