Animal Crossing: Herbst-Update jetzt live - das alles ändert sich heute

Der Herbst ist da. Nicht nur bei uns, sondern ab heute auch endlich bei Animal Crossing: New Horizons. Mit dem neuesten Update (Version 1.5.0) kommen allerhand gruselige Halloween-Inhalte sowie Farming ins Spiel, und ab sofort steht der Patch zum Download für Nintendo Switch bereits.

Alle Inhalte stellt euch der Trailer zum Update vor:

Im Herbst steht natürlich alles ganz im Zeichen von Halloween und klar, da gibt es bekanntlich Süßigkeiten, schaurige Kostüme und vieles mehr. Was sich alles ändert hier ein kompakter Überblick der wichtigsten Neuerungen:

Süßigkeiten: In Nooks Laden könnt ihr jetzt allerhand neue Items kaufen und klar, Bonbons und Süßkram darf an Halloween natürlich nicht fehlen.

In Nooks Laden könnt ihr jetzt allerhand neue Items kaufen und klar, Bonbons und Süßkram darf an Halloween natürlich nicht fehlen. Kürbisse anpflanzen: Endlich wieder Farming! In eurem eigenen Beet könnt ihr jetzt das leckere Gemüse anbauen und daraus coole, neue Gegenstände craften.

Endlich wieder Farming! In eurem eigenen Beet könnt ihr jetzt das leckere Gemüse anbauen und daraus coole, neue Gegenstände craften. Neue Kostüme: Wer will an Halloween schon in der Jogginghose rumschlürfen. Stilecht könnt ihr euch in allerhand schaurige Kostüme werfen und euren Inselbewohnern & Freunden das Fürchten lehren.

Außerdem dabei:

Neue Hautfarben

Neue Augenfarben

Neue Emotionen

Update für die NookLink-App

Im Oktober gibt es viele Fische & Insekten nicht mehr: Wir haben Ende September und das heißt, dass ihr euch sputen müsst, wenn ihr bestimmte Meerestiere und Insekten fangen wollt. Unter anderem verschwinden ab Oktober die Haie, mehr Infos dazu findet ihr in einem separaten Artikel:

0 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: Haie, weitere Insekten & Fische verschwinden im Oktober

Halloween-Event kommt ebenfalls

Am 31. Oktober startet zudem das große Halloween-Event, das von 17:00 bis 00:00 in Animal Crossing: New Horizons stattfindet. Merkt euch den Termin also auf jeden Fall vor. GamePro berichtet, sobald wir mehr darüber wissen.

In der Regel lädt eure Switch (Spiele-)Updates stets automatisch herunter, passiert das aus irgendeinem Grund nicht, könnt ihr es außerdem manuell auslösen:

Stellt sicher, dass eure Switch mit dem WLAN verbunden ist

Markiert das Spiel, für das ihr ein Update laden wollt (in diesem Falle Animal Crossing)

Drückt auf die Minus-Taste, um die Optionen zu öffnen

Wählt hier "Software-Updates" aus: Geht auf den Punkt "Über das Internet" und ladet und installiert den neuen Patch

Nun ist eure Meinung gefragt: Ist das neue Halloween-Update ein guter Grund für euch, wieder ACNH zu starten, oder verbringt ihr ohnehin durchgehend Zeit auf eurer Insel? Schreibt es uns in die Kommentare!