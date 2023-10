Animal Crossing New Horizons: So süß könnten Axolotl-Bewohner aussehen, wenn es sie noch geben würde

Animal Crossing: New Horizons bietet alle möglichen Tierwesen, aber keine Axolotl mehr.

In Animal Crossing: New Horizons gibt es Eulen, Bären und allerlei andere Tiere. Aber eine Sorte Inselbewohner sucht ihr vergeblich: Axolotl. Dabei gab es in den Vorgänger-Spielen mit Dr. Shrunk durchaus so einen Schwanzlurch (kein Spaß, das Axolotl ist laut Wikipedia ein "Schwanzlurch aus der Familie der Querzahnmolche"). Weil es daran jetzt mangelt, helfen Fans nach – zur Not auch mit KI-Unterstützung.

Animal Crossing: New Horizons-Fan lässt Axolotl-Bewohner basteln und sie sehen wirklich niedlich aus

Darum geht's: Vor Animal Crossing New Horizons gab es Dr. Shrunk, ein Axolotl. Das war allerdings nur bedingt niedlich und kommt im Nachhinein bei vielen Fans nicht mehr gut weg. Aber die niedlichen Lurche sind natürlich trotzdem immer noch sehr beliebt und da bietet sich eine Animal Crossing-Variante natürlich an.

Redditor Koofteh hat darum kurzerhand eine KI damit beauftragt, Axolotl als Animal Crossing-Inselbewohner zu designen und die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. Hier könnt ihr euch die vier wirklich niedlichen Tierchen anschauen:

Einziger Wermutstropfen: Dass diese Bilder nicht von einem Künstler oder einer Künstlerin stammen, die unterstützt werden können, sondern aus einer herzlosen Maschine. Oder, wie ein Kommentar es formuliert: Die Bilder sind zwar niedlich, aber wir würden es noch lieber sehen, wenn ein Künstler, der Fan von AC: NH ist, auch andere Tiere zu AC-Figuren ummodelt.

Dementsprechend passt auch das Label Fan-Art nicht so richtig. Immerhin wurden diese Bilder nicht von einem Fan erschaffen. Stattdessen hat sie eine KI generiert, die mit der Arbeit vieler Künstler*innen gefüttert wurde, ohne dass die dafür anständig kompensiert, um Einverständnis gefragt oder auch nur darüber informiert worden wären.

Dasselbe gilt übrigens auch für die Markenrechte, an denen sich die KI hier bedient: Offensichtlich wurde die sogenannte Künstliche Intelligenz mit haufenweise Bildern gefüttert, an denen Nintendo die Rechte hält. Was jetzt ausgespuckt wird, ähnelt den Nintendo-Figuren natürlich sehr stark und könnte ebenfalls unter Copryright-Gesetze fallen.

Wie gefallen euch die Axolotl-Inselbewohner*innen? Was sagt ihr generell zu Kunst aus der KI?