Animal Crossing: Die Nook Link-App hat jetzt einen nützlichen Katalog

Nintendo hat die Nook Link-App, die Teil der Smartphone-App von Nintendo Switch Online-App, aktualisiert. Wer die App jetzt öffnet, dem wird ein neues Katalog-Symbol angezeigt. Mit dem Katalog können wir nun bequem die Items in Animal Crossing: New Horizons durchstöbern - und das sogar besser, als im Spiel selbst.

Filterfunktion

Mit den zahlreichen Updates werden auch immer wieder neue Gegenstände in New Horizons hinzugefügt. Da den Überblick zu behalten, wird auf Dauer schwierig. Der Katalog der Nook Link-App hilft da jetzt bei und bietet dafür auch Filter an.

So können wir auf dem Smartphone ganz einfach unsere Kleidungsstücke, Möbel und sonstigen Gegenstände durchsuchen. Wir können entweder gezielt den Namen eingeben, oder nach Kriterien filtern. Hier stehen Farbe, Verfügbarkeit, Anpassbarkeit, Preis und Größe zur Auswahl.

Favoriten

Um unsere liebsten Stücke aus der Flut an Gegenständen hervorzuheben, können wir sie als Favorit markieren und einsehen. Bis zu 100 Favoriten sind gleichzeitig möglich.

Neue Items

Auch die neu hinzugefügten Gegenstände bekommen einen extra Platz in der Nook Link-App. So können wir gut einsehen, was die neuesten 20 Artikel sind, die es in den Katalog von Animal Crossing: New Horizons geschafft haben. Das ist besonders praktisch bei neuen Events.

Praktische App für nebenbei

Damit ist die App ein recht hilfreiches Tool, um nebenbei den Überblick zu behalten. Mit der Nook Link-App können wir so beispielsweise auch unsere Kunstwerk-Sammlung durchsuchen, wenn wir mal wieder bei Fuchs Reiner eine Statue oder ein Kunstwerk auswählen wollen. Uns wird zwar nicht angezeigt, welche Stücke wir bereits dem Museum gespendet haben, aber wir sehen, welche Kunstwerke wir besitzen.

Ähnlich verhält es sich dann auch bei Geschäften wie der Schneiderei. Statt erst Ingame im Lager nachzuschauen, welche Kleidung wir bereits besitzen, können wir es über die App nebenbei nachschauen und so doppelte Käufe vermeiden.

Vorausgesetzt natürlich, dass eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft besteht. Diese ist nämlich nötig, um die Nook Link-App innerhalb der NSO-App verwenden zu können.

Neben dieser App-Neuerung gibt es im Spiel selbst aber auch neue Dinge, die auf uns warten. Nintendo hat mit einem neuen New Horizons-Update den Winter in Animal Crossing eingeleitet:

Gefällt euch das Update, oder werdet ihr die Funktion vermutlich eh nicht über die App aus gebrauchen? Was könnte Nintendo hier eurer Meinung nach noch verbessern?