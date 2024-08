Animal Crossing-Spielerin wird von einem Mistkäfer veräppelt, der ihren Schneemann ins Wasser wirft

So schön wird dieser Schneemann leider nicht werden.

Animal Crossing: New Horizons ist an sich ein ziemlich freundliches und friedliches Spiel. Wespen stellen für gewöhnlich das größte Ärgernis dar. Offenbar erlauben sich aber auch Mistkäfer gerne einen Spaß mit den Spieler*innen, wie ein Reddit-User jetzt am eigenen Leib erfahren musste.

Der fieseste Mistkäfer

User The_Kyojuro_Rengoku hat den lustigen Clip im Subreddit von Animal Crossing geteilt. Zu sehen ist die Spielfigur, die eine kleine Schneekugel über die verschneite Insel rollt, um einen Schneemann zu bauen. In dem Moment, in dem sie bei der ersten, vorher schon gerollten Kugel ankommt, kickt ein fieser Mistkäfer diese einfach in den Fluss, wo sie zerbricht.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Link zum Reddit-Inhalt

Besonders witzig ist dabei das Timing. Es sieht nämlich so aus, als würde der Mistkäfer extra warten, damit die Spielerin auch ja mitbekommt, wer für den Streich verantwortlich ist. Die Aktion wird auch in den Kommentaren unter dem Post gefeiert. User Gil_Demoono schreibt etwa:

"Ich möchte, dass sie weiß, dass ich es war."

Auch Lilyj100 war offenbar bestens unterhalten:

"Das war ein cineastisches Erlebnis von Anfang bis Ende"

Offenbar haben auch andere Spieler*innen dasselbe erlebt. Warum die Mistkäfer die Schneemänner aber so verachten, ist bisher noch unklar. Vielleicht lieben sie es aber auch einfach, euch einen kleinen Streich zu spielen.

Was hat es mit dem Schneemann auf sich?

In Animal Crossing: New Horizons gibt es viele Events und Gameplay-Elemente, die sich nach den Jahreszeiten richten. Im Winter könnt ihr beispielsweise einen Schneemann bauen. Dafür müsst ihr zwei Schneekugeln durch Herumrollen vergrößern und aufeinander setzen.

Wenn ihr die Proportionen der beiden Kugeln perfekt hinbekommt, erwartet euch eine Belohnung in Form von Items und Bauanleitungen. Der Schneemann bleibt euch dann drei Tage lang erhalten.

Habt ihr schonmal etwas Ähnliches erlebt wie die Spielerin auf Reddit?