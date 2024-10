Animal Crossing-Spielerin sucht stundenlang nach ganz bestimmtem Bewohner, gibt 500 Meilentickets aus – dabei kann sie den Bewohner so gar nicht bekommen

Diese Spielerin hat 500 Inseln besucht.

In Animal Crossing: New Horizons könnt ihr mithilfe von Meilentickets andere Inseln besuchen. Dort findet ihr neben Ressourcen auch Bewohner*innen, wenn ihr auf eurer Insel noch Platz für sie habt. Eine Spielerin wollte jetzt einen ganz bestimmten Bewohner finden und hat dafür eine echte Odyssee unternommen. Nur um am Ende zu erfahren, dass der bestimmte Bewohner gar nicht auf den Inseln zu finden ist.

Inselhopping ohne Happy End

Die Geschichte stammt von Reddit-User rilybeaner. Die Spielerin hat einen Post im 'Animal Crossing'-Subreddit abgesetzt und erzählt dort von ihrer Reise. Sie hat insgesamt 500 Meilentickets ausgegeben, um den Bewohner Marty zu finden. Spannenderweise hat sie nebenbei eine Liste mit allen Bewohner*innen geführt, die sie auf ihrer Odyssee getroffen hat.

Von 413 möglichen Bewohner*innen sind ihr immerhin 277 begegnet. Alle Tierarten waren vertreten, manche allerdings deutlich häufiger als andere. Marty war nicht dabei. Die gesamte Statistik könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Alles umsonst: In den Kommentaren stellt sich schnell heraus, dass die Suche von Beginn an zum Scheitern verurteilt war. Marty gehört nämlich zu den sechs Sanrio-Nachbarn, die nur über die passende Amiibo-Figur auf die Insel eingeladen werden können!

Der Ärger hält sich glücklicherweise in Grenzen. Laut eigener Aussage ist die Spielerin ein großer Daten-Fan und hatte sogar Spaß bei der Aufgabe. Zudem schwimmt sie jetzt in Ressourcen und Sternis. Die Reise hat übrigens knapp neun Stunden durchgehendes Gameplay erfordert.

So stehen die Chancen: Welche Bewohner*innen ihr auf den Inseln trefft, ist vom Zufall abhängig. Zuerst wählt das Spiel zufällig eine Tierart aus. Innerhalb der Art wird dann zufällig ein*e Bewohner*in gezogen. Charaktere, die schon auf eurer Insel wohnen, sind natürlich ausgeschlossen.

Die genauen Wahrscheinlichkeiten unterscheiden sich daher je nach Spielstand und Charaktere einer Tierart mit weniger Vertretern haben eine höhere Wahrscheinlichkeit zu erscheinen, als solche mit mehreren Vertretern.

Habt ihr auch schon eine ähnliche Reise unternommen, um bestimmte Bewohner*innen auf eure Insel zu holen?