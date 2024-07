Animal Crossing-Spieler zeigt seiner Freundin das Spiel und nach zwei Wochen wird sie zum Furry, damit die Bewohner sie akzeptieren

Die Bärenohren und Co. sind beliebte Accessoires in Animal Crossing: New Horizons. Ihr könnt euch aber durchaus noch animalischer anziehen.

Hach ja, der Anfang eines Animal-Crossing-Spiels. Ihr werdet euch bestimmt auch an die vielen Stunden erinnern, welche die Spiele verschlingen können.

Vor allem zu Beginn, wenn die Motivation am höchsten ist, geht alles viel zu langsam voran. Die Freundin von Reddit-User LaggsAreCC lässt sich so sehr von Animal Crossing: New Horizons mitreissen, dass sie nun selbst zur tierischen Dorfbewohnerin wird.

Zwei Wochen in Animal Crossing: New Horizons bringen Spielerin dazu, sich In-game einen Fursuit überzuziehen

Auf Reddit teilt LaggsAreCC ein Bild vom Charakter seiner oder ihrer Freundin, der den tierischen Dorfbewohner*innen verdächtig ähnlich sieht:

Der Plan hinter dem schrägen Outfit sei, dass die hiesigen Dorfbewohner*innen die Freundin von LaggsAreCC als eine von ihnen akzeptieren. Eine gute Idee – abgesehen davon, dass ihre seelenlosen grünen Augen in unser tiefstes Innerstes blicken.

Spaß beiseite: Wir sind ähnlich amüsiert wie die Animal-Crossing-Community auf Reddit. User wulfinn zeichnet ein herrliches Bild vor unserem inneren Auge mit der Vorstellung, dass jemand frisch in unsere Stadt ziehe und sich nach dem ersten Treffen direkt einen Fursuit in der Öffentlichkeit überziehe.

Select-Ambassador506 dreht dieses Bild nochmals um und macht es damit noch lustiger: Stellt euch vor, ein anthropomorphisches Tier würde in eure Stadt ziehen und sich direkt einen Fleshsuit überziehen…

Als Furrys ("Fur" engl. für "Fell") bezeichnen sich Personen, die besonders an anthropomorphen Tieren interessiert sind. Daraus hat sich in der Zwischenzeit eine kleine Subkultur gebildet. Furrys ziehen sich teilweise sogenannte Fursuits an, um selbst als anthropomorphe Tiere an Conventions herumzulaufen, um nur eine von vielen möglichen Aktivitäten zu nennen.

Weiter amüsiert sich die Community über das Outfit von LaggsAreCCs Freundin oder findet die Verkleidung eine geniale Idee. Irresponsable_Frog läuft selbst als Frosch durch die eigene Insel und gesellt sich damit zu den restlichen tierischen Dorfbewohner*innen.

Dabei habe Irresponsable_Frog nie spezifisch über Fur- oder Fleshsuits nachgedacht, sondern die Kleidung lediglich als niedlich empfunden. Und das ist das Outfit von LaggsAreCCs Freundin allemal – auch wenn wir nochmals betonen, dass wir wohl auf diese seelenlosen Augen beziehungsweise Brille verzichtet hätten.

Wie läuft ihr auf eurer Animal-Crossing-Insel herum? Typ-stylisch oder habt ihr noch die Klamotten vom Start an?