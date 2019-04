Wir Animal Crossing-Fans haben es momentan nicht leicht. Seit letztem September wissen wir, dass Tom Nook und Co. in diesem Jahr ihr Switch-Debüt feiern, nur offizielle Infos, einen Trailer oder gar das konkrete Release-Datum zu "Animal Crossing Switch" hat Nintendo bislang nicht verraten.

Wie uns ein Fan die Wartezeit versüßt

Während viele Fans der kunterbunten Lebenssimulation auf heißen Kohlen sitzen, beschäftigt sich Reddit-User "BlockyKong84" momentan mit einem netten Projekt, das Animal Crossing-Anhänger verzückt.

Er will alle 72 Käfer und alle 72 Fische aus dem 3DS-Ableger Animal Crossing: New Leaf animieren. Und das sieht dann so aus:

BlockyKong84 hat sich vorgenommen, jeden Tag ein Tier zu animieren. Bislang hat er 50 Käfern und 50 Fischen virtuelles Leben eingehaucht.

Nicht nur ich bekomme da wieder sofort Lust auf Animal Crossing: New Leaf. Nur auf die Switch-Version müssen wir uns noch etwas gedulden.

Wann kann es neue Infos zu Animal Crossing Switch geben?

Darüber lässt sich bislang nur spekulieren. Eine geeignete Bühne für das Spiel wäre natürlich die E3 2019.

Offiziell bestätigt ist natürlich noch nichts, doch es wäre gut möglich, dass Nintendo uns im Juni mehr von Tom Nook und seinen tierischen Kumpels zeigt. Eine eigene Nintendo Direct wäre natürlich ebenfalls denkbar.

Das neue Animal Crossing soll 2019 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. Gerüchten zufolge erfolgt der Release im September 2019.

Quelle: Kotaku