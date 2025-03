Dieser abgebrochene Manga erhält nach 7 Jahren plötzlich eine Anime-Adaption und sogar sein Schöpfer ist überrascht

Obwohl Black Torch 2018 nach 5 Bänden abgebrochen wurde, wird das Werk im Jahr 2025 als Anime adaptiert. (Bild: © Tsuyoshi Takaki, Shieusha / 100studio)

In der Anime-Branche dienen Adaptionen von Mangas in der Regel dazu, die Verkaufszahlen der einzelnen Werke hochzukurbeln. Deswegen sind unter anderem in den 2010er-Jahren viele vielversprechende Adaptionen entstanden, die ihren Zweck nach zwölf Folgen, beziehungsweise einer Anime-Season, bereits erfüllt hatten und dadurch zum Frust vieler Fans nie weitergeführt wurden.

Mit diesem Phänomen im Hinterkopf kommt die Ankündigung der Anime-Adaption eines seit Jahren abgebrochenen Mangas doch sehr überraschend.

Black Torch erhält Anime-Adaption

Wir sprechen vom Werk Black Torch, das aus der Feder des Mangakas Tsuyoshi Takaki stammt. Über die Social-Media-Plattform X hat das US-amerikanische Verlagshaus Viz Media die Adaption vor wenigen Tagen angekündigt:

Black Torch ist in den Jahren 2016 bis 2018 in insgesamt fünf Bänden erschienen, bis das Werk schließlich wieder eingestampft wurde. Dass nun – sieben Jahre später! – der abgebrochene Manga als Anime adaptiert wird, kommt überraschend. Selbst der Mangaka (via viz.com) hatte nicht mehr damit gerechnet:

„Glückwunsch zur Anime-Adaption von Black Torch! Ich glaube, es gibt niemanden, der aufgeregter oder überraschter ist als ich.“

Darum geht es in Black Torch

Die Prämisse von Black Torch klingt interessant: Der Protagonist Jiro ist ein waschechter Shinobi, der mit Tieren sprechen kann. Das führt einerseits dazu, dass er von seinen Mitmenschen gehänselt wird, aber andererseits auch dazu, dass er den verletzten Kater Rago kennenlernt, den er wieder gesund pflegt.

Zufälligerweise stellt sich Rago als sogenannter Mononoke, also Tiergeist, heraus. In einer brenzligen Situation verschmilzt er mit Jiro und erweckt neue Kräfte in ihm. So kommt es, dass das ungewöhnliche Duo in einen Konflikt zwischen Mononokes und Menschen verwickelt wird.

Im folgenden Ankündigungstrailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck von Black Torch machen:

1:08 Trailer kündigt Anime-Adaption von Black Torch an - Einem Manga, der vor 7 Jahren abgebrochen wurde!

Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch aus. Die Anime-Adaption wird vom jungen Animationsstudio 100studio produziert.

Wenn ihr schon jetzt in das Werk schnuppern wollt, könnt ihr die fünf Manga-Bände hierzulande auf Deutsch ergattern. Im Jahr 2019 sind sie allesamt bei Kazé Deutschland beziehungsweise Crunchyroll erschienen.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Was haltet ihr von der Ankündigung des abgebrochenen Mangas Black Torch? Werdet ihr in das Werk reinschauen?