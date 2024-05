Dragon Ball, One Piece, Frieren und Co. - Anime-Fans sind sich sicher: Diese 2 wichtigen Faktoren machen einen erfolgreichen Anime aus

Frieren ist einer der beliebtesten Animes und macht viele Dinge richtig.

Animes gibt es in allen unterschiedlichen Genres. Egal ob Ecchi, Isekai oder Shojo: Es gibt laut der Community bestimmte Faktoren, die eine Serie braucht, um ein guter Anime zu sein. Auf dem Yaraon Blog diskutieren einige User, welche Faktoren stimmen müssen, damit ein Anime erfolgreich ist. Dabei stechen vor allem zwei Punkte ganz besonders heraus.

Anime-Fans diskutieren die wichtigsten Punkte für einen Anime

Was braucht ein guter Anime? Laut den Usern ist es wichtig, dass es im Anime von Anfang an ein gutes Tempo gibt. Die Einführung sollte dabei so kurz wie möglich sein und die Charaktere in den Vordergrund rücken.

Animes wie One Piece und Naruto stehen beispielsweise in der Kritik, da es in ihnen zu viele Filler-Folgen gäbe. Bei Solo Leveling hat eine Recap-Folge nach sieben Folgen zuletzt sogar zu einem großen Shitstorm geführt. Szenen, in denen der Hauptcharakter trainiert, werden ebenso als langweilig empfunden.

Trotzdem zählt Solo Leveling zu den aktuell besten Animes. Schaut euch hier einen passenden Trailer an:

Ein weiterer wichtiger Punkt sind den Usern zufolge die Charaktere. Generell wären sie wichtiger als die Handlung der Animes. Viele Slice of Life-Animes wie Frieren, der momentan der beste Anime von allen ist, setzen auf eine eher untergeordnete Handlung. Hier ist der Weg das Ziel, den Erfolg des Animes machen die Charaktere aus.

Auch die Beziehung der Charaktere zueinander sei dabei wichtig. Vor allem beim Harem-Genre sehen Fans es lieber, wenn sich die anderen Charaktere in den Protagonisten verlieben und nicht umgekehrt. Das würde für eine bindende Persönlichkeit des Protagonisten sprechen.

Beim Hauptcharakter sei es wichtig, dass er von Anfang an ein klares Ziel habe und damit auch erfolgreich sei. Bei Serien wie Naruto will der gleichnamige Protagonist beispielsweise Hokage werden, wohingegen Ruffy das One Piece sucht, um zum König der Piraten zu werden.

Es gibt aber auch Dinge, die ein Anime unbedingt vermeiden sollte. Ein großes No-Go sei es, echte Schauplätze und Namen zu verwenden. Vermutlich wollen Fans nicht die Sorgen und Probleme aus dem eigenen Leben sehen, sondern in andere Welten entfliehen.

Weiterhin solle ein Anime auf zu viel Parodie verzichten, damit die Ernsthaftigkeit der Handlung und der Charaktere erhalten bleibe. Das soll Animes allerdings nicht davon abhalten, eine gewisse Prise Humor mit einzustreuen.

Ein User merkt jedoch in den Kommentaren an, dass all diese Punkte keine Garantie dafür sind, dass der Anime auch erfolgreich wird.

Was denkt ihr? Was macht einen guten Anime aus?