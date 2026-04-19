Demon Slayer-Fan bekommt von seiner Freundin handgzeichnetes Karten-Deck mit seinen liebsten Charakteren und die Anime-Community feiert sie dafür

Ein Anime-Fan teilt sein wundervolles Weihnachtsgeschenk: Seine Freundin zeichnete ein ganzes Kartendeck handwerklich mit Charakteren aus seinen Lieblings-Animes (© JNXMusic via Reddit),

Was schenkt man einem Anime-Fan, den man besonders gern hat und deshalb eine persönliche Geste bieten will? Eine ganze Kartenserie im Stil eines klassischen Spielkartendecks, gestaltet mit Charakteren aus Demon Slayer und weiteren Lieblingsserien, wie der Reddit-Nutzer "JNXMusic" im Anime-Subreddit zeigt.

Das Geschenk selbst stammt von seiner Freundin, die ihm das Kartendeck zu Weihnachten gebastelt und so für viel Freude gesorgt hat. Auch die Community findet viel Gefallen an dem Deck und gibt ihm einige - mehr oder minder - ernst gemeinte Ratschläge.

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Ein unbezahlbares Kartendeck

Insgesamt sind vier Serien in dem Kunstprojekt vertreten: Demon Slayer, "Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt", "Re:Zero – Starting Life in Another World" und "The Rising of the Shield Hero". Jede der 52 Karten eines Standard-Pokerspiels wurde mit Charakteren aus diesen Titeln illustriert:

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Viele der Kommentare sind von dem Geschenk begeistert und fordern JNXMusic dazu auf, seine Freundin zu heiraten. "Alarmed-Reading-9458" meint etwa, dass allein die reingesteckte Zeit und der Aufwand das Kartendeck zu einem Geschenk von unschätzbarem Wert machen - "hoffentlich hat der Beitragsersteller schon einen Ring parat".

In der Reddit-Diskussion wurde aber auch ein praktischer Punkt aufgeworfen: Wie behandelt man ein so persönliches handwerkliches Werk, wenn man es regelmäßig benutzen möchte?

"Unacceptable_Lemons" riet dazu, das Kartendeck vor der ersten Nutzung in hoher Auflösung zu scannen und digital zu archivieren. Diese gescannten Dateien könne man bei spezialisierten Druckereien auch wieder in neue Kartenserien umwandeln, um das Original zu schützen. JNXMusic nahm diesen Rat an und plant, das Deck so zu bewahren, während eine Kopie zum tatsächlichen Spielen übrig bleibt.

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