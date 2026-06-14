Pokémon Platin-Fan spielt alle RPGs nur mit blauen Pokémon durch und auf einmal erscheint das perfekte Shiny

Ein Pokemon-Fan traf bei seinem Platin-Run auf ein blaues Ponita - nachdem er sich vorgenommen hatte, das Spiel nur mit blauen Pokémon durchzuzocken. (Bild via reddit.com/user/Arthurmol)

Die Pokémon-RPGs von GameFreak auf herkömmlichem Wege durchzuzocken, ist dem Reddit-User "Arthurmol" mittlerweile offenbar zu langweilig. Weil der Serienfan sein allererstes Pokémon-Abenteuer damals mit der Blauen Edition startete, stellte er sich einer ganz besonderen Herausforderung: Alle Taschenmonster-RPGs noch einmal beenden – und zwar nur mit blauen Pokémon!

Fan trifft bei seinem "Blue Run" auf blaues Ponita

Und wie es der Zufall so will, machte eine ganz besondere Pokémon-Begegnung diesen "Blue Run" perfekt: Während seines Versuchs, Pokémon Platin mit blauen Pokémon durchzuspielen, traf der Spieler plötzlich auf ein Shiny-Ponita. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, mit welcher Farbe sich das kleine Feuerbiest schmückt!

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Die Flammen des schillernden Ponitas sind nämlich im Gegensatz zur herkömmlichen Variante des Gen 1-Pokémons in einem hübschen Blau gehalten.

"Arthurmol" dürfte sich jetzt doppelt freuen. Nicht nur, weil das Shiny mit seinen hübschen blauen Feuerakzenten perfekt in sein blaues Team passt, sondern auch, weil schillernde Pokémon eben verdammt selten sind.

Die Chance, in Pokémon Platin auf ein Shiny zu treffen, liegt gerade einmal bei 1:8192, ist also schwindend gering.

Der Glückspilz hat Shiny-Ponita offenbar gefangen und schreibt nun scherzhaft unter seinem Post, dass diese Begegnung ein Zeichen des göttlichen Arceus gewesen sein muss und er Ponita jetzt auf jeden Fall in sein Team packen sollte. Bislang bestand sein Platin-Team aus Plinfa, Bronzel, Luxio und Golbat.

Die Community hat übrigens noch einen praktischen Ratschlag für den Pokémon Blau-Fan parat: Er soll Ponita einen Ewigstein geben, der verhindert, dass es sich ab Level 40 entwickelt. Denn Galoppas Flammen sind bei der Shiny-Variante nicht mehr blau, sondern eher grau. In der zweiten Generation fielen sie lila aus, was strenggenommen nicht mehr zum "Blue Run" passen würde.

Pokémon Platin gehört als Zusatzedition zu Diamant und Perl zur vierten Pokémon-Generation und erschien hierzulande am 22. Mai 2009 für den Nintendo DS. Pokémon Diamant und Perl wiederum kamen in Deutschland am 27. Juli 2007 auf den Markt. Lang ist's her.

Habt ihr auch schon einmal einen Pokémon-Run mit einem bestimmten (Farb)-Thema gestartet?