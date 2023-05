Die Kickers sollen zurück auf RTL 2 – zumindest, wenn es nach euch geht

Ihr wünscht euch die Kickers zurück im Free TV auf RTL 2.

Anime auf RTL2 gehören für viele von uns zum ganz wunderbaren Teil der Kindheit. Nach der Schule Serien wie Pokémon oder Die Kickers schauen und sich dann am nächsten Tag auf dem Pausenhof mit den Kumpels austauschen, schön war's ...oder besser gesagt: ists!

RTL 2 hat nämlich drei Anime-Klassiker zurück ins Free TV gebracht, darunter Dragon Ball, Sailor Moon und Mila Superstar, die ab sofort jeden Sonntag nacheinander ausgestrahlt werden. Wir wollten daher von euch in einer GamePro-Umfrage wissen, welche legendären Anime ebenfalls ihr Comeback im Fernsehen feiern sollen.

Diese Anime-Klassiker wünscht ihr euch zurück im Free TV

Vorab ein riesen großes Dankeschön an alle 2616 Teilnehmenden, die für ihre Favoriten abgestimmt haben. Hier das Ergebnis beziehungsweise die Top 10-Anime, die ihr euch zurückwünscht:

Platz 1: Die Kickers (953 Votes)

(953 Votes) Platz 2: Detektiv Conan (564 Votes)

(564 Votes) Platz 3: Captain Tsubasa (510 Votes)

(510 Votes) Platz 4: Digimon Adventures (510 Votes)

(510 Votes) Platz 5: Shin Chan (484 Votes)

(484 Votes) Platz 6: Ranma 1/2 (462 Votes)

(462 Votes) Platz 7: One Piece (433 Votes)

(433 Votes) Platz 8: Jeanne, die Kamikaze-Diebin (372 Votes)

(372 Votes) Platz 9: Pokémon (353 Votes)

(353 Votes) Platz 10: Yu-Gi-Oh! (332 Votes)

Die Kickers rund um Gregor, Mario und Kevin haben bei euch also klar die Nase vorn, aber auch Detektiv Conan und Captain Tsubasa hätten eurer Meinung nach ein Free TV-Comeback verdient.

Anime-Klassiker zurück im Free-TV auf RTL 2

Falls ihr noch nichts von der Anime-Comeback-Welle auf RTL 2 mitbekommen habt: Zunächst wurden zum 30. Sendergeburtstag Anfang März die drei Klassiker Dragon Ball, Sailor Moon und Mila Superstar mit je vier Folgen am Stück ausgestrahlt.

Die Aktion kam allerdings so gut an, dass sich der Privatsender dazu entschloss auch künftig am Wochenende alte Folgen auszustrahlen. Wir sind daher sehr gespannt, ob sich auch Die Kickers als euer Favorit demnächst wieder im Fernsehen tummeln.