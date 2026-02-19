Das neue One Piece Spinoff hat endlich einen Release-Termin und schon diesen Sommer geht es los

One Piece-Fans können sich zurzeit gleich auf mehrere Dinge freuen. Im März geht die zweite Staffel der Live-Action-Adaption bei Netflix an den Start, während die Hauptserie am 5. April mit dem Elbaf-Arc weitergeht.
Schon im Sommer gesellt sich aber noch ein weiteres Projekt dazu, denn dann erscheint das im letzten Jahr angekündigte Spin-Off One Piece: Heroines. Wie unter anderem Kollege Nino von ninotakutv in seinem aktuellen Video berichtet, geht die Serie laut dem offiziellen One Piece-Account auf X am 5. Juli 2026 in Japan los.
Link zum YouTube-Inhalt
Wann und wo es bei uns in Deutschland losgeht, ist aktuell leider noch nicht bekannt. Das Spin-Off greift die Handlung der gleichnamigen Novelle auf. Dort stehen vor allem die Piratinnen im Fokus des Geschehens. Mehr dazu findet ihr hier:
One Piece-Fans können sich 2026 also nicht über mangelnden Nachschub beschweren, aber auch generell scheint das Jahr ein sehr gutes für Anime-Fans zu werden. Aktuell laufen etwa noch neue Staffeln von Frieren und Jujutsu Kaisen – beide machen aktuell aber eine Ausstrahlungspause, wie ihr auf den kommenden Seiten nachlesen könnt.
Werdet ihr euch das One Piece-Spin-Off anschauen und kennt ihr die Vorlage bereits? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!
