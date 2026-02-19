Das neue One Piece Spinoff hat endlich einen Release-Termin und schon diesen Sommer geht es los

One Piece Heroines hat einen Release-Termin.

One Piece-Fans können sich zurzeit gleich auf mehrere Dinge freuen. Im März geht die zweite Staffel der Live-Action-Adaption bei Netflix an den Start, während die Hauptserie am 5. April mit dem Elbaf-Arc weitergeht.

Schon im Sommer gesellt sich aber noch ein weiteres Projekt dazu, denn dann erscheint das im letzten Jahr angekündigte Spin-Off One Piece: Heroines. Wie unter anderem Kollege Nino von ninotakutv in seinem aktuellen Video berichtet, geht die Serie laut dem offiziellen One Piece-Account auf X am 5. Juli 2026 in Japan los.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wann und wo es bei uns in Deutschland losgeht, ist aktuell leider noch nicht bekannt. Das Spin-Off greift die Handlung der gleichnamigen Novelle auf. Dort stehen vor allem die Piratinnen im Fokus des Geschehens. Mehr dazu findet ihr hier:

Mehr zum Thema One Piece kündigt eine neue Anime-Adaption an und es geht nicht um Ruffy und den großen Schatz von Myki Trieu

One Piece-Fans können sich 2026 also nicht über mangelnden Nachschub beschweren, aber auch generell scheint das Jahr ein sehr gutes für Anime-Fans zu werden. Aktuell laufen etwa noch neue Staffeln von Frieren und Jujutsu Kaisen – beide machen aktuell aber eine Ausstrahlungspause, wie ihr auf den kommenden Seiten nachlesen könnt.

Werdet ihr euch das One Piece-Spin-Off anschauen und kennt ihr die Vorlage bereits? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!