Das neue One Piece Spinoff hat endlich einen Release-Termin und schon diesen Sommer geht es los

Das wird ein gutes Jahr für One Piece-Fans. Nach der Live-Action-Serie und der Fortsetzung des Animes kommt im Sommer noch ein drittes Projekt zu uns nach Hause.

Kevin Itzinger
19.02.2026 | 05:30 Uhr

One Piece Heroines hat einen Release-Termin. One Piece Heroines hat einen Release-Termin.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

One Piece-Fans können sich zurzeit gleich auf mehrere Dinge freuen. Im März geht die zweite Staffel der Live-Action-Adaption bei Netflix an den Start, während die Hauptserie am 5. April mit dem Elbaf-Arc weitergeht.

Schon im Sommer gesellt sich aber noch ein weiteres Projekt dazu, denn dann erscheint das im letzten Jahr angekündigte Spin-Off One Piece: Heroines. Wie unter anderem Kollege Nino von ninotakutv in seinem aktuellen Video berichtet, geht die Serie laut dem offiziellen One Piece-Account auf X am 5. Juli 2026 in Japan los.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wann und wo es bei uns in Deutschland losgeht, ist aktuell leider noch nicht bekannt. Das Spin-Off greift die Handlung der gleichnamigen Novelle auf. Dort stehen vor allem die Piratinnen im Fokus des Geschehens. Mehr dazu findet ihr hier:

Mehr zum Thema
One Piece kündigt eine neue Anime-Adaption an und es geht nicht um Ruffy und den großen Schatz
von Myki Trieu
One Piece kündigt eine neue Anime-Adaption an und es geht nicht um Ruffy und den großen Schatz

One Piece-Fans können sich 2026 also nicht über mangelnden Nachschub beschweren, aber auch generell scheint das Jahr ein sehr gutes für Anime-Fans zu werden. Aktuell laufen etwa noch neue Staffeln von Frieren und Jujutsu Kaisen – beide machen aktuell aber eine Ausstrahlungspause, wie ihr auf den kommenden Seiten nachlesen könnt.

Werdet ihr euch das One Piece-Spin-Off anschauen und kennt ihr die Vorlage bereits? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

1 von 3

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Crunchyroll ausgestochen: Prime Video schnappt sich die Streaming-Rechte für ein Anime-Highlight des Jahres

vor 3 Minuten

Crunchyroll ausgestochen: Prime Video schnappt sich die Streaming-Rechte für ein Anime-Highlight des Jahres
Neues PS Plus-Spiel verärgert jetzt schon Fans, obwohl es noch nicht einmal live ist - weil es in der schlechtesten Version kommt

vor 21 Minuten

Neues PS Plus-Spiel verärgert jetzt schon Fans, obwohl es noch nicht einmal live ist - weil es in der schlechtesten Version kommt
Das war damals so schwer: Dragon Ball-Fans erinnern sich an einen bestimmten Kampf aus Budokai und haben es gehasst

vor 50 Minuten

"Das war damals so schwer": Dragon Ball-Fans erinnern sich an einen bestimmten Kampf aus Budokai und haben es gehasst
Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Server-Down und mehr zu Update 39.50 im Live-Ticker

vor 54 Minuten

Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Server-Down und mehr zu Update 39.50 im Live-Ticker
mehr anzeigen